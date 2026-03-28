Irán asegura que ha matado o herido a 200 militares estadounidenses en su contrataque | DIRECTO

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EEUU no descarta desviar envíos de armas a Ucrania por las necesidades de la guerra en Irán

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Exhibición militar de la Guardia Revolucionaria iraní.

Exhibición militar de la Guardia Revolucionaria iraní. / Europa Press

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Estados unidos ha intensificado su ofensiva contra Irán con bombardeos sobre instalaciones militares en la estratégica isla de Jark, el principal centro de exportación de petróleo del país asiático. Mientras, Teherán, amenaza con atacar infraestructuras energéticas de sus adversarios y bloquear el tráfico en el estrecho de Ormuz. La escalada en Oriente Próximo sigue avanzando con múltiples ataques de Irán a países vecinos de la región.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

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