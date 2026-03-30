España convoca a una representante de Israel por impedir oficiar misa en el Santo Sepulcro

España ha trasladado oficialmente sus quejas a Israel por las dificultades legales que impone el Gobierno de Benjamín Netanyahu a los católicos para profesar sus ritos en plena Semana Santa. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha explicado este lunes que la encargada de negocios de Israel en España ha sido convocada en la sede de su ministerio para trasladarle oficialmente la "protesta" del Gobierno español por impedir celebrar misa en el Santo Sepulcro, en Jerusalén.

En declaraciones a RAC1, Albares ha deplorado que la Policía de Israel impidiera ayer al patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, oficiar la misa del Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro, una medida que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, justificó por motivos de seguridad.

"Hemos convocado a la encargada de negocios de Israel, esta mañana, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, para trasladarle nuestra protesta, para indicarle que esto no puede volver a repetirse, que el culto católico debe poder celebrarse con normalidad, como se ha celebrado históricamente siempre", ha explicado Albares.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, revocó la madrugada de este lunes la prohibición de entrada al Santo Sepulcro a la máxima autoridad católica en Tierra Santa, el patriarca latino Pierbattista Pizzaballa, y dijo que puede "celebrar servicios religiosos según desee". "He dado instrucciones a las autoridades competentes para que se le conceda al Cardenal Pierbattista Pizzaballa, Patriarca Latino, acceso pleno e inmediato a la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén", dijo Netanyahu en X en un nuevo comunicado anoche, tras haber justificado su veto a la basílica por motivos de "seguridad".

Pizzaballa quiso oficiar ayer durante el Domingo de Ramos una bendición y misa privada, con tan solo otras tres personas, en la Basílica del Santo Sepulcro. La Policía israelí se lo impidió, pese a estar respetando las restricciones por seguridad que limitan el aforo a 50 personas debido a la guerra con Irán.

La consternación internacional fue inmediata, con líderes europeos en Italia, Francia, Hungría, España o Portugal condenando la medida adoptada por el Gobierno israelí, pero también el propio embajador de EEUU en Israel, Mike Huckabee, que señaló que con el rezo judío las autoridades israelíes no estaban siendo igual de restrictivas. "Las iglesias, sinagogas y mezquitas de Jerusalén cumplen con la restricción de 50 personas o menos. Resulta difícil comprender o justificar que se le impida al Patriarca entrar a la iglesia el Domingo de Ramos para una ceremonia privada", dijo Huckabee en X, después de argumentar que "los cuatro representantes de la Iglesia Católica estaban muy por debajo" del límite de 50 personas.

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El Santo Sepulcro, ubicado en la Ciudad Vieja de Jerusalén, es considerado el lugar más sagrado de la cristiandad. Según la tradición, alberga tanto el sitio de la crucifixión de Jesús (Gólgota) como la tumba vacía donde fue sepultado y resucitó. La situación en la basílica ha estado marcada por tensiones continuas como consecuencia de las tensiones entre las comunidades religiosas de Jerusalén y la guerra en Oriente Próximo. Finalmente, se ha ordenado el acceso pleno e inmediato para las autoridades católicas y los servicios religiosos, aunque la zona ha experimentado cierres temporales previos recurrentes debido al impacto de misiles en las cercanías.