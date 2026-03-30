Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Maduro llama a la unión y paz en Venezuela, en una carta divulgada por su hijo

El depuesto presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, la diputada Cilia Flores, reiteraron este domingo su llamamiento a la unión y paz en Venezuela, en una carta divulgada al día siguiente de publicar su primer mensaje desde que fueron capturados en Caracas en enero pasado.

"Que Venezuela sea casa de oración, casa de respeto, casa de encuentro. Que limpiemos el corazón del odio, de la división y del egoísmo, y abramos paso al perdón, a la reconciliación y a la paz", pidieron Maduro y Flores en la misiva, publicada en la cuenta de Instagram del hijo del mandatario, el diputado Nicolás Maduro Guerra.