El Parlamento de Irán debate la salida del país del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) tras la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, informó este lunes el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei.

“Este asunto está siendo debatido en el Parlamento y en la opinión pública, y es una cuestión importante y de gran calado cuya respuesta no es sencilla”, dijo en una rueda de prensa Bagaei.