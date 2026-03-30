Un petrolero ruso con 100.000 toneladas de crudo llega a Cuba con el permiso de Trump

El petrolero 'Anatoli Kolodkin' con 100.000 toneladas de crudo, es decir, más de 700.000 barriles, arribó este lunes a Cuba, según informó el Ministerio de Transporte de Rusia, en lo que supone el primer cargamento de petróleo que llega a la isla en los últimos tres meses. "En estos momentos el barco espera su descarga en el puerto de Matanzas", a unos 100 kilómetros de La Habana, señala el comunicado reproducido por la agencia Interfax, después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, diera el visto bueno a llegada del suministro de petróleo ruso.

El 'Anatoli Kolodkin', que pertenece a la corporación Sovkomflot -sancionada por EEUU desde 2024-, partió del puerto ruso de Primorsk el pasado 9 de marzo. Según las estimaciones de la prensa, este cargamento debería servir para satisfacer durante varias semanas las necesidades de la isla caribeña, sumida en una grave crisis energética debido al bloqueo impuesto por Washington desde enero.

A pesar de que las autoridades estadounidenses han levantado por espacio de un mes las sanciones contra el petróleo en tránsito que hubiera partido de su puerto antes del 12 de marzo, Washington prohibía dicho suministro en el caso de Cuba, Irán y Corea del Norte. En cambio, Trump aseguró el domingo que no tiene "ningún problema" con que Cuba reciba crudo ruso, ya que -adujo-: "¡Tienen que sobrevivir!".

"No me molesta (...) tienen un mal régimen, tienen un liderazgo malo y corrupto, y si les llega o no un barco de petróleo, eso no importa", indicó el mandatario. Las declaraciones del mandatario se dan poco después de que se conociera, a través de una filtración al diario 'The New York Times', que EEUU permitirá la entrada del petrolero ruso a Cuba.

El diario 'Financial Times' informó a mediados de marzo de que Moscú había enviado con destino a la isla caribeña un segundo petrolero, 'Sea Horse', con unas 27.000 toneladas de combustible.

La 'flota fantasma'

Rusia, varios de cuyos barcos pertenecientes a la conocida como 'flota fantasma' han sido apresados en alta mar por guardacostas occidentales, envió por última vez petróleo a la isla en febrero de 2025, cuando suministró al régimen castrista 100.000 toneladas de crudo. Trump firmó una orden ejecutiva el pasado 29 de enero que amenazaba con aranceles a quien suministrara petróleo a Cuba, a la que el Kremlin prometió ayuda humanitaria para superar la crisis.

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La imposibilidad de las autoridades cubanas de cubrir la demanda de energía se ha traducido en prolongados apagones diarios y en la paralización casi total de la economía.