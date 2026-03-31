El Reino Unido envía más tropas y sistemas antiaéreos al Golfo en medio de las críticas de Trump

El Reino Unido enviará más tropas y sistemas antimisiles a los países del Golfo Pérsico para reforzar las capacidades defensivas de sus aliados frente a los ataques de Irán. La decisión ha sido anunciada este martes por el ministro de Defensa, John Healey, en el marco de su visita a varios países de la región y forma parte de la estrategia del Gobierno británico de participar en el conflicto en Oriente Medio únicamente con propósitos “defensivos”, sin verse "arrastrado" a una guerra más amplia. El refuerzo de tropas y equipos militares se produce en medio de las críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al Reino Unido y a otros aliados por no involucrarse de forma activa en la guerra contra el régimen iraní.

Entre estos refuerzos está el envío de un sistema Sky Sabre, equipado con radares, un centro de control y lanzaderas de misiles a Arabia Saudí, el cual está previsto que llegue esta misma semana. También se desplazará a este país un equipo especializado en el manejo de este sistema y una unidad básica de artillería, los cuales se sumarán al cerca de un millar de tropas británicas desplegadas en la región. Healey también ha confirmado el envío de lanzaderas de misiles de corto alcance a Baréin y de otro sistema de defensa aérea a Kuwait para ayudar a detectar y abatir los drones iraníes.

“Me siento orgulloso del valor y la profesionalidad que han demostrado nuestras Fuerzas Armadas desde el inicio de la guerra y mi mensaje a los socios del Golfo es el siguiente: lo mejor de Gran Bretaña os ayudará a defender sus cielos”, ha asegurado Healey, quien ha anunciado además una mayor presencia de los aviones de combate Typhoon en las bases aéreas en Catar. “Rindo homenaje a los heroicos esfuerzos de nuestros socios de todo el Golfo por proteger sus naciones. Apoyaremos a nuestros socios de larga data en Oriente Medio y seguiremos presionando para lograr una rápida resolución de este conflicto”.

Acciones "defensivas"

El primer ministro, Keir Starmer, ha vuelto a insistir esta semana en que la participación británica en el conflicto en Irán tiene propósitos únicamente defensivos y ha recalcado que “no es su guerra”. Aun así, el Reino Unido es uno de los pocos países europeos que ha permitido a Estados Unidos el uso de sus bases para sus operaciones militares en Irán —incluidos ataques contra los arsenales y las lanzaderas de misiles iraníes— y sigue incrementando su presencia en la región ante la falta de avances en las negociaciones para detener las hostilidades y para restablecer el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz.

Los esfuerzos del Reino Unido no han evitado las críticas de Trump, quien ha vuelto a cargar este lunes contra sus aliados ante su negativa de implicarse directamente en el conflicto. “A todos esos países que no pueden conseguir combustible para aviones debido al [bloqueo del] estrecho de Ormuz, como el Reino Unido, que se negó a participar en la ‘decapitación’ de Irán, les hago una sugerencia: primero, que compren a Estados Unidos, que tenemos de sobra; y segundo, que se armen de valor, vayan al estrecho y simplemente se hagan con él”, ha asegurado el presidente estadounidense este martes en un mensaje en su red social.

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Starmer lleva semanas trabajando con sus socios europeos para tratar de encontrar una solución que permita restablecer el tráfico marítimo en el Golfo y revertir los aumentos del precio de la energía en los mercados mundiales. La Marina Real está equipando el buque Lyme Bay con tecnología autónoma, incluidos drones submarinos y embarcaciones antiminas, para un eventual despliegue en el estrecho de Ormuz. Una posibilidad que por ahora no ha sido confirmada ante las dificultades para alcanzar un acuerdo con los países aliados para establecer un corredor seguro en la zona.