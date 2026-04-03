Irán derriba el primer caza estadounidense sobre su territorio y Estados Unidos rescata a uno de los dos tripulantes

Por primera vez en la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, el Ejército iraní ha logrado derribar un caza estadounidnse mientras sobrevolaba su territorio. Estados Unidos ha confirmado el anuncio del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica sobre el derribo de un F-15E. Medios israelíes y esstadounidenses han informado de que uno de los dos miembros de la tripulación que viajaba en el avión ya ha sido rescatado. Desde el primer momento, el Pentágono ha activado una operación para rescatarlos, mientras que las autoridades iraníes han ofrecido una recompensa a las personas que encuentren a los estadounidenses a bordo del caza. El Ejército estadounidense se enfrenta a un momento muy delicado en caso de que uno de sus soldados se encuentre solo huyendo en territorio iraní y debe valorar las opciones para rescatarlo sin poner en riesgo las vidas de quienes participen en la misión.

Horas después ha trascendido que otro avión de combate estadounidense se ha estrellado cerca del estrecho de Ormuz prácticamente de manera simultánea que el F-15 derribado, según informaron dos funcionarios estadounidenses a The New York Times. Se trataba de un A-10 Warthog y el único pasajero que viajaba en la aeronave se encuentra bien y está bajo custodia estadounidense. En cambio, no se han dado detalles de cómo y dónde ocurrió el incidente exactamente. La Guardia Revolucionaria iraní se ha atribuido el derribe de este segundo avión. Además, un helicóptero de la fuerza aérea estadounidense se ha estrellado en el Golfo Pérsico y su único tripulante ha sido rescatado, también según ha informado el rotativo neoyorquino, sin confirmar el punto exacto. Trump ha dicho que el derribo del caza por parte de Irán no afectará a las negociaciones.

La guerra contra Irán está siendo una operación militar muy impopular entre el público estadounidense. Por lo tanto, ver a ciudadanos estadounidenses perdiendo la vida en una ofensiva que la población no apoya podría poner al presidente estadounidense Donald Trump en la cuerda floja. Hasta el momento, 13 militares estadounidenses han muerto en el conflicto y más de 300 han resultado heridos, según el Comando Central de Estados Unidos. Ningún soldado estadounidense ha sido capturado por Irán. Durante la primera semana del conflicto, tres aviones de combate estadounidenses fueron derribados "por error" sobre Kuwait por las defensas aéreas kuwaitíes. Los pilotos pudieron abandonar los cazas sin resultar heridos. Este viernes las autoridades iraníes han hecho un llamamiento a la población civil para que estuviera atenta a la posible presencia de supervivientes. Según los medios iraníes, las autoridades han ofrecido una recompensa de 10.000 millones de tomanes, unos 57.000 euros, a quien capture con vida a un miembro de la tripulación estadounidense derribado.

Ataque a puentes

Además, las bombas de Estados Unidos han alcanzado este jueves el mayor puente de Irán. El puente B1, actualmente en construcción, estaba destinado a conectar la capital, Teherán, con la ciudad de Karaj. El ataque ha provocado la muerte de ocho personas y ha herido a 95 personas. En una publicación en Truth Social, el presidente estadounidense Donald Trump ha amenazado con aumentar su violencia contra la infraestructura civil iraní. "Nuestro ejército, el más grande y poderoso (¡con mucha diferencia!) del mundo, ni siquiera ha empezado a destruir lo que queda en Irán", ha dicho. "Los puentes serán lo primero, luego las centrales eléctricas", ha añadido. A modo de respuesta, el régimen de los ayatolás ha lanzado una amenaza similar contra la infraestructura estadounidense en la región.

El puente B1 tenía que conectar la capital iraní con la ciudad de Karaj, al oeste de Teherán. Hasta este jueves cuando tuvo lugar el ataque de doble impacto, era uno de los proyectos más importantes, costosos y que ha requerido más tiempo del país. "Si atacan la infraestructura, destruiremos todos sus activos e infraestructura en la región", ha declarado Ebrahim Zolfaghari, el portavoz del cuartel general central iraní de sus fuerzas armadas, conocido como Khatam al-Anbiya. Zolfaghari ha puesto el objetivo en instalaciones de combustible, energía y economía vinculadas a Estados Unidos e Israel, en caso de concretarse la amenaza de Trump. "Los países que albergan bases militares estadounidenses en la región deben obligar a los estadounidenses a abandonar sus territorios si quieren evitar daños", ha añadido, extendiendo sus amenazas a los países aliados de Washington, a los que lleva más de un mes sometiendo a bombardeos.

Más ataques contra el Golfo

Irán ha anunciado una oleada de ataques contra objetivos en toda la región, incluidas plantas siderúrgicas de propiedad estadounidense en los Emiratos Árabes Unidos y una fábrica de armas en Israel. Los Emiratos Árabes Unidos han interceptado una nueva ola de misiles y drones. En uno de los ataques, los escombros han caído sobre la importante planta de procesamiento de gas de Habshan, provocando un incendio. También Arabia Saudí ha derribado seis drones iraníes, y estos han causado daños en Kuwait. El gobierno kuwaití ha anunciado que una planta desalinizadora y una refinería de petróleo han sido atacadas por Irán este viernes. Las sirenas antiaéreas que indican la llegada de proyectiles han sonado esta mañana en Bahréin. Los misiles iraníes han alcanzado territorio israelí, donde viviendas y vehículos han resultado dañados, provocando un herido.

Tras más de un mes de brutal ofensiva israelí-estadounidense, la inteligencia estadounidense considera que alrededor de la mitad de los lanzadores de misiles balísticos de Irán siguen intactos, según ha informado la CNN, citando a tres fuentes familiarizadas con la información de inteligencia. Israel dijo el mes pasado haber destruido o inutilizado alrededor del 60% de los aproximadamente 470 lanzadores de misiles balísticos iraníes. La inteligencia estadounidense considera que Teherán conserva "un gran porcentaje" de sus misiles de crucero de defensa costera, claves en las amenazas de Irán a la navegación en el estrecho de Ormuz. Según la agencia de noticias iraní IRNA, Irán y Omán están elaborando un protocolo para "vigilar el tránsito" a través de esta vía clave.

Invasión en el Líbano

En el Líbano, la violencia y la expansión israelí siguen al alza. Al menos cuatro personas han muerto este viernes, incluidos dos feligreses que salían de rezar de la mezquita, y decenas han resultado heridas en el sur y el este del Líbano. Varios funcionarios del Ejército israelí han afirmado que no podrían desarmar a Hezbolá, ya que para ello sería necesario ocupar todo el Líbano, y que solo el Estado libanés podría desarmar al grupo. También han dicho que un posible alto el fuego en Irán no debe vincularse con el cese de los combates en el Líbano, donde en apenas un mes han muerto más de 1.340 personas. Las autoridades castrenses presentarán en los próximos días al liderazgo político su plan para establecer una "zona de seguridad" en el sur del Líbano, en medio de reclamos del ministro de Defensa, Israel Katz, para demoler todas las aldeas libanesas fronterizas.

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Katz ha respondido a las declaraciones de los funcionarios militares. "La política de Israel en el Líbano ha sido y sigue siendo clara: el objetivo principal es el desarme de Hezbolá por medios militares y políticos, independientemente del tema de Irán", ha afirmado tras una reunión con oficiales militares. Según ha dicho, el Ejército está completando su "ofensiva terrestre" en el sur del país hasta la línea desde la cual Hezbolá puede lanzar misiles contra comunidades israelíes. La invasión terrestre israelí del Líbano ya ha alcanzado zonas de las cuales se tuvo que retirar tras el alto el fuego de 2024, situadas a entre ocho y diez kilómetros de la frontera. La voluntad expresada por Katz es llegar al menos 30 kilómetros al interior del Líbano. Los familiares de los soldados israelíes desplegados en el sur han mandado una carta al primer ministro Binyamín Netanyahu alegando que el riesgo que asumen es "sumamente irrazonable" por la "falta de todos los recursos necesarios para llevar a cabo las tareas".