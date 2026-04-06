Irán asegura que ha matado o herido a 200 militares estadounidenses en su contrataque | DIRECTO

El jefe del Ejército israelí dice que se ha "creado una oportunidad" de cambiar situación con Líbano

El jefe del Estado Mayor de Israel, Eyal Zamir, afirmó este domingo que "se ha creado una oportunidad para cambiar la realidad de seguridad" con el Líbano, en el marco de la ofensiva terrestre y aérea que su Ejército mantiene en ese país. "No vamos a desperdiciarla", afirmó el militar durante una visita a la localidad de Nahariya, donde seis personas resultaron heridas hoy por el impacto de un proyectil del grupo chií libanés Hizbulá. Zamir aseguró que Hizbulá está sufriendo "importantes daños" y que el Ejército continuará profundizando sus ataques contra él.

El líder de las fuerzas armadas israelíes acudió después al sur de Líbano, donde mantiene a cuatro divisiones desplegadas (más una quinta en el Monte Dov, la frontera con los Altos del Golán sirios ocupados; y una sexta en camino), para realizar una evaluación de la situación.