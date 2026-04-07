Trump medita una propuesta de Pakistán para alargar dos semanas su ultimátum: "Estamos en intensas negociaciones"

Irán, todo Oriente Medio y el mundo contenían la respiración este martes, conforme el reloj avanzaba hacia el plazo marcado por Donald Trump como ultimátum a Teherán para presentar un pacto “aceptable” para él o verse sometido a una devastadora y potencialmente ilegal campaña de ataques a puentes y plantas eléctricas. Cuando quedaban cerca de cuatro horas para que expirara esa frenética y angustiosa cuenta atrás, con el punto final establecido a las 20.00 horas en Washington (las 02.00 de la madrugada del miércoles en la España peninsular) un ligerísimo y volátil rayo de esperanza de una posible solución, siquiera temporal, ha empezado a vislumbrarse.

En una breve llamada a Fox News Trump ha asegurado que estaban teniendo lugar “negociaciones intensas”, palabras que al menos no replicaban sus brutales amenazas de la mañana, cuando había escrito en su red social que por la noche podía “morir toda una civilización, para no volver jamás”, o de la víspera, cuando también dijo que podía acabar con las infraestructuras críticas del país en solo cuatro horas.

Silencio ante la propuesta de Pakistán

Trump eludía definir sus sentimientos ante la posibilidad de una salida negociada y tampoco quería entrar a valorar una propuesta que ha llegado por la tarde a través del primer ministro de Pakistán, Shehaz Sharif.

Este, en un mensaje en redes sociales, ha solicitado al ocupante de la Casa Blanca que haga una prórroga de 15 días a su ultimátum para dar espacio a negociaciones y “para permitir a la diplomacia que siga su curso”. Sharif también ha pedido a Irán que abra esas dos semanas el estrecho de Ormuz y a todas las partes, incluyendo Israel, un alto el fuego.

Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, ha informado en un comunicado de que Trump tenía conocimiento de la petición de Pakistán, uno de los principales mediadores en los últimos días. Leavitt también ha prometido que “habrá una respuesta”.

En su breve conversación con la periodista de Fox News lo único que Trump ha dicho al respecto ha sido alabar al líder pakistaní como “un hombre muy respetado” y ha asegurado: “lo conozco muy bien”.

Por la parte iraní una de las respuestas visibles la ha dado en X Reza Amiri Moghadam, embajador de Teherán en Pakistán. En ese mensaje el diplomático ha escrito: "Por ahora, un paso adelante respecto a una etapa crítica y sensible. En la próxima etapa, el respeto y la cortesía deberían reemplazar a la retórica y la redundancia".

Confusión y más ataques

Ese desarrollo de acontecimientos abría un estrecho camino en un día marcado por la confusión sobre el estado de las negociaciones. Aunque fuentes iraníes hablaron inicialmente de que Teherán había abandonado los cruces de mensajes indirectos a través de mediadores en respuesta a las amenazas de Trump, tanto Sharif como una fuente del gobierno de Binyamín Netanyahu mencionada por 'The New York Times' aseguraron que se estaban produciendo avances en el diálogo. El diario también dijo que un cargo iraní había explicado que Pakistán intensificó sus esfuerzos tras el amago de retirada de Irán.

Las noticias llegaban también tras horas en que EEUU e Israel intensificaron sus bombardeos y ataques a Irán. La isla de Jarg, una sinagoga, el Instituto de Investigación Aeroespacial, varios puentes, vías ferroviarias y un mercado, entre otros, fueron golpeados en la jornada, causando seis muertos y cinco heridos.

El contexto en Irán

Teherán ha bloqueado desde el comienzo de la guerra a finales de febrero el tránsito de buques por el estrecho de Ormuz, por donde transita alrededor del 20 % del petróleo mundial, y solo deja pasar a barcos de países que considera amigos, lo que ha disparado el precio del petróleo, entre otros productos.

Mientras hay negociaciones en marcha para cerrar algún tipo de acuerdo para poner fin al conflicto, han sido atacados puentes ferroviarios en Kashan (centro), Zanjan (noroeste) o Aminabad (norte), según medios iraníes.

También fue bombardeada la vía ferroviaria en Karaj (norte) y la autopista Tabriz-Teherán, que estuvo varias horas cerrada.

En la capital fueron golpeados la sinagoga de Rafi Niya, el mercado de Seyed Esmail y el Instituto de Investigación Aeroespacial.

Mientras que la isla de Jarg, la principal terminal petrolera del país persa, fue atacada por segunda vez en esta guerra.

Irán, por su parte, aseguró haber atacado el complejo petroquímico saudí de Jubail, uno de los mayores del mundo, que habría sufrido "graves daños", algo que Riad no ha confirmado.

Noticias relacionadas

EEUU e Israel lanzaron hace más de un mes una ofensiva contra Irán en la que fue asesinado el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí (ahora sustituido por su hijo, Mojtaba Jameneí), gran parte de la cúpula militar iraní y miles de personas, entre ellos mujeres y niños, según recuentos de diversas ONG.