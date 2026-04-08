Irán asegura que ha matado o herido a 200 militares estadounidenses en su contrataque | DIRECTO

Irán y Estados Unidos acordaron este miércoles un alto el fuego de dos semanas, durante el cual negociarán un acuerdo de paz en Pakistán con base a un plan de diez puntos presentado por Teherán que incluye, entre otros, un control iraní del estrecho de Ormuz. Sin embargo, Israel, que también aceptó esta tregua, señaló que las hostilidades no cesarán en el Líbano, donde su Ejército mantiene una dura ofensiva aérea y terrestre.

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