El mundo respira aliviado tras el alto el fuego alcanzado entre EEUU e Irán

El mundo, que contuvo la respiración ante las amenazas de Trump de terminar con la civilización persa, respira ahora aliviado tras el alto el fuego de dos semanas firmado 'in extremis' entre Estados Unidos e Irán. La cascada de recciones no cesa y refleja la satisfacción por un acuerdo que sea el primer eslabón de una paz duradera.

El secretario general de la ONU, António Guterres, acogió la tregua con satisfacción, pero instó a todas las partes a trabajar por una paz duradera en Oriente Medio, región afectada por el conflicto iniciado el 28 de febrero por los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán. "El secretario general saluda con beneplácito el anuncio de un alto el fuego de dos semanas por parte de Estados Unidos e Irán", dijo su portavoz, Stéphane Dujarric, en un comunicado. Añadió que el jefe de la ONU "hace un llamamiento a todas las partes en el conflicto actual en Oriente Medio para que cumplan con sus obligaciones en virtud del derecho internacional y respeten los términos del alto el fuego, con el fin de allanar el camino hacia una paz duradera y global en la región".

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, cuyo país actuó como mediador, confirmó que Irán acordó con Estados Unidos y sus aliados un alto el fuego "inmediato" y "en todas partes", incluido el Líbano, aunque Israel lo desmintió poco después. "Me complace anunciar que la República Islámica de Irán y Estados Unidos de América, junto con sus aliados, han acordado un alto el fuego inmediato en todas partes, incluyendo el Líbano y otros lugares, con vigencia inmediata", dijo en X. La oficina del primer ministro israelí, sin embargo, aseguró que el acuerdo "no incluye a el Líbano".

La reacción de Emiratos Árabes Unidos ha venido del alto cargo y asesor presidencial Anwar Gargash que aseguró que su país "ha salido victorioso de una guerra que sinceramente habíamos intentado evitar".

En una llamada telefónica con el emisario estadounidense Steve Witkoff, el canciller egipcio, Badr Abdelatty, agradeció la decisión de los norteamericanos de "darle una oportunidad a la diplomacia y entablar un proceso serio de negociación entre iraníes y estadounidenses".

Por su parte, la cancillería turca incidió en que "el alto el fuego temporal debe aplicarse plenamente en el terreno", y espera que "todas las partes respeten el acuerdo alcanzado".

Irak, donde el conflicto ha dejado más de cien muertos, dijo a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores que "acoge con satisfacción" la decisión, pero pidió un "diálogo serio y sostenible" entre Estados Unidos e Irán. Por su parte, las facciones armadas proiraníes, coaligadas en la llamada "Resistencia Islámica de Irak", anunciaron que suspenden dos semanas sus ataques a "bases enemigas" en el país y la región.

Más diplomacia

"China da la bienvenida al anuncio de las partes sobre la conclusión de un acuerdo de alto el fuego", dijo la portavoz de la cancillería, Mao Ning, en rueda de prensa. La portavoz añadió que Pekín seguirá trabajando para restaurar la paz en Oriente Medio.

La jefa de la diplomacia del bloque de los 27, Kaja Kallas, escribió en X que la tregua "crea una oportunidad muy necesaria de rebajar las amenazas, detener los misiles, reiniciar el flete marítimo, y abrir espacio para la diplomacia con vistas a un acuerdo duradero". El estrecho de Ormuz, en buena medida bloqueado por Irán en represalia por los ataques israeloestadounidenses, debe "abrirse de nuevo al tránsito" de mercancías, enfatizó la diplomática.

El jefe del Gobierno alemán, Friedrich Merz, destacó que el objetivo debe ser ahora "negociar en los próximos días un fin duradero de la guerra", y precisó que su país ayudará a "garantizar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz". El presidente francés, Emmanuel Macron, calificó el anuncio de "algo muy bueno", y dijo desear "que el alto el fuego incluya plenamente a Líbano".

España

El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, llamó la atención sobreel Líbano, y consideró "inaceptable" que Israel mantenga allí los combates. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, calificó a su vez de "buena noticia" la tregua con Irán.

Por lo que respecta a Japón, considera que se necesitan "medidas concretas" para rebajar la tensión, incluyendo garantizar el paso seguro de los buques por el estrecho de Ormuz. La cuarta economía más grande del mundo es el quinto mayor importador de petróleo del mundo y alrededor del 70% de su crudo pasaba por esta vía marítima antes de la guerra.

"Esperamos que se llegue a un acuerdo definitivo a través de la diplomacia lo antes posible", dijo el portavoz del gobierno japonés, Minoru Kihara.

Corea del Sur saludó el alto el fuego y expresó su esperanza de que permita el paso seguro de todos los buques, incluidos los suyos, por el estrecho de Ormuz. "El Gobierno de Corea del Sur espera que las negociaciones entre ambas partes concluyan con éxito y que se restablezca cuanto antes la paz y la estabilidad en Oriente Medio", declaró el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

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"Australia desea que se respete el alto el fuego y se resuelva el conflicto", pues cuanto más se prolongue la guerra, "más significativo será el impacto en la economía mundial y mayor será el costo humano", aseguró la oficina del primer ministro Anthony Albanese en un comunicado.