Investigación
La ‘Reina de la Ketamina’, sentenciada a 15 años por la muerte de Matthew Perry
Jasveen Sangha había llegado a un acuerdo de culpabilidad el año pasado con la fiscalía de cinco cargos relacionados con tráfico y distribución de drogas
EFE
Los Ángeles
La mujer conocida como la "Reina de la Ketamina", culpable de traficar con el anestésico y que provocó la dosis fatal de Matthew Perry en 2023, fue sentenciada a 15 años de prisión este miércoles.
Jasveen Sangha había llegado a un acuerdo de culpabilidad el año pasado con la fiscalía de cinco cargos relacionados con tráfico y distribución de drogas.
- La ingeniería que diseñó la Estación Central de Portela hará la nueva terminal intermodal de València
- Compromís denuncia el trato desigual de TVE a la Semana Santa andaluza y las Fallas de València
- A un paso del 'boom': la Comunitat Valenciana dispara las ventas de vivienda y roza cifras de 2007
- Fallos en las primeras declaraciones de la renta al no poder aplicar las últimas deducciones de la Generalitat
- Fracasa la macrosubasta de los 41 pisos que llevan 15 años parados en l'Alcúdia de Crespins: el 90% no reciben pujas
- La Comunitat Valenciana, la segunda con más acusados por corrupción en 2025
- Nueva deducción en la Renta 2025: Cómo desgravar hasta 150 euros en la Comunitat Valenciana
- Declaración de la Renta 2025: Todas las deducciones fiscales en la Comunitat Valenciana