La guerra de Irán eleva el papel de Ucrania como aliado militar de Occidente y el Golfo

"Estamos abiertos a un trabajo conjunto que, en una perspectiva estratégica, fortalecerá sin duda a nuestros pueblos y la protección en la vida de nuestros países". En tono asertivo, y arropado por la convicción de que en esta ocasión no imploraba colaboración y solidaridad, sino que contaba con bazas que ofrecer a sus potenciales socios, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, resumió a principios de marzo, durante una gira por Oriente Medio, los principios de la incipiente colaboración militar entre su país y las monarquías de la orilla sur del golfo Pérsico.

En un lapso de tiempo de apenas semanas, Qatar, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, todos ellos estados que habían respondido con una tibia condena a la invasión rusa de Ucrania en 2022, manteniendo en algunos casos relaciones de cercanía y hasta complicidad con el Kremlin, requerían de forma urgente de los conocimientos acumulados por el Ejército de Kiev en los cuatro años de contienda contra Rusia para frenar los ataques lanzados por su vecino persa con el mismo tipo de armas al que se enfrentaban las fuerzas ucranianas: los aviones no pilotados diseñados por la empresa iraní Shahed Aviation Industries, que Rusia fabrica desde hace años en su propio territorio, incrementando incluso su letalidad.

"Ahora que entramos en el quinto año (de la invasión) los ucranianos están resistiendo al mismo tipo de ataques conjuntos -misiles balísticos y drones- que el régimen iraní lleva a cabo en Oriente Medio y la región del Golfo", recordó el líder ucraniano. Vislumbrando la oportunidad, Zelenski quiso también enfatizar que todo tiene un precio y nada será gratis. "Arabia Saudí tiene cosas que a nosotros nos benefician, y esta cooperación debe ser mutuamente beneficiosa", destacó.

Nueva situación

La nueva situación geopolítica generada por la guerra de Irán ya tiene resultados palpables. Durante la mencionada gira, Zelenski firmó tres acuerdos de cooperación militar con estos tres estados, válidos durante un periodo de tiempo de 10 años, por valor de "miles de millones de dólares", según sus palabras, para exportar sus interceptores antidrones a cambio de misiles de defensa aérea, (Patriot) mucho más caros, que los países árabes estaban empleando para contrarrestar los bombardeos iraníes. El mandatario promete que los envíos de armas a sus nuevos socios no mermarán bajo ningún concepto las capacidades de su país de defenderse. "Nos aseguraremos de que a nuestros soldados les quede lo suficiente", concluyó. Durante los bombardeos, Ucrania desplegó a expertos ucranianos en los estados del golfo Pérsico para ayudarles a repeler las incursiones aéreas iraníes.

Este entendimiento tiene visos de extenderse más allá de la esfera militar con el objetivo de mermar la penetración de Rusia en unos gobiernos que hasta el momento siguen manteniendo, cuatro años después del inicio de la invasión de Ucrania, un elevado grado de cooperación política y económica con el Kremlin. El presidente ucraniano también manifestó su interés en cerrar con los países del golfo Pérsico pactos económicos que le permitan diversificar sus fuentes de financiación, ahora que EEUU ha dejado de apoyar económicamente a Kiev, mientras que la UE afronta dificultades internas para implementar los paquetes de ayuda acordados.

Las oportunidades para la industria de guerra ucraniana generadas por la guerra de Irán van más allá de Oriente Medio. Tal y como escribió Rebecca Heinrichs, investigadora sénior del Hudson Institute, "Ucrania ha pasado de ser una nación vulnerable en estado de necesidad a convertirse en un formidable, inteligente aliado de EEUU curtido en batallas". Y recordó que, durante las semanas de bombardeos en Irán, "los drones que en un principio fueron suministrados por Irán a Rusia para invadir a Ucrania están siendo ahora utilizados para atacar a América y sus aliados".

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El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha sido uno de los líderes europeos que ha identificado la potencialidad de la cooperación militar con Kiev. Durante una visita sorpresa de Zelenski a Madrid, el líder español anunció un paquete de ayuda de 1.000 millones de dólares para el presente ejercicio, parte de la cual se destinará a la producción conjunta de "drones y radares". “Ucrania está dispuesta y preparada a compartir sus conocimientos en el ámbito de drones y las tecnologías. Y la industria de defensa española tiene capacidad de suministrar a Ucrania radares, misiles y otros equipos. Y estamos trabajando en esto”, enfatizó Zelenski.