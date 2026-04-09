Guerra en Ucrania
Putin declara una tregua de 24 horas por la Pascua ortodoxa
El alto el fuego, proclamado después de que Kiev propusiera una tregua, entrará en vigor el 11 de abril y cesará al día siguiente
Efe
El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció un alto el fuego con Ucrania para la Pascua ortodoxa, según informó el Kremlin este jueves, después de que Kiev propusiera una tregua.
El Kremlin informó en un comunicado que por decisión del comandante en jefe supremo, el presidente Putin, se declara un alto al fuego con motivo de la Pascua ortodoxa "desde las 16.00 del 11 de abril hasta el final del día 12 de abril de 2026".
Moscú ha anunciado ya que espera que el Ejército de Ucrania también cese sus ataques. "Partimos de la base de que la parte ucraniana seguirá el ejemplo de la Federación Rusa", ha manifestado.
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, pidió el pasado 30 de marzo un alto el fuego alegando precisamente la festividad de la Pascua y asegurando que su país está dispuesto a llegar a "cualquier acuerdo", siempre que no atente contra la "dignidad y soberanía" de Ucrania.
Decenas de bombardeos
Putin declaró el pasado año una tregua unilateral por la Pascua que se caracterizó por acusaciones mutuas de incumplimiento: mientras el presidente ucraniano denunció decenas de bombardeos y asaltos rusos, el lado ruso denunció miles de violaciones del alto el fuego.
Durante las primeras horas de la tregua, no obstante, se efectuó un importante canje de prisioneros de guerra entre las partes, si bien los ataques se reanudaron poco después de expirar la pausa por la Pascua, que tuvo una duración de 30 horas.
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