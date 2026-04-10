El 77% de los españoles apoya un ejército europeo, pero rechaza la vuelta de la mili

España se sitúa entre los países más favorables a reforzar la defensa común europea: el 77,3% de la población respalda la creación de un ejército europeo, aunque al mismo tiempo rechaza recuperar el servicio militar o civil obligatorio, lo que convierte al país en el único de los analizados donde esa opción no logra respaldo mayoritario.

Así lo refleja una encuesta elaborada por Politico Europe y la consultora beBartlet, basada en 6.698 entrevistas realizadas en seis países europeos: Alemania, Francia, Italia, España, Polonia y Bélgica. El estudio traza una fotografía de las prioridades y temores de la ciudadanía europea en un momento de fuerte tensión internacional.

Los datos muestran, además, un respaldo muy amplio a que la Unión Europea refuerce su autonomía en materia militar, dando un espaldarazo a la misión del comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius, de conseguir que los Estados miembros gasten más en el rearme. En el conjunto de los países analizados, el 86,3% apoya que Europa desarrolle su propia capacidad de defensa, mientras que el 69,5% está a favor de contar con una fuerza militar europea. En España, ese apoyo va un paso más allá.

Un continente en alerta

La encuesta dibuja también un escenario de creciente inquietud política. Solo el 21% de los europeos cree que la UE va en la dirección correcta, un dato que refleja el malestar de fondo en varios de los grandes debates abiertos en el continente.

Entre las principales preocupaciones aparecen la guerra en Oriente Próximo y sus consecuencias, junto con las políticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En ese contexto, España encabeza el sentimiento de ruptura con EEUU como aliado: el 67,4% de los españoles considera ya a EEUU un competidor o una amenaza, frente al 59,9% del agregado europeo.

A esa tensión geopolítica se suma la preocupación por el impacto económico de los conflictos internacionales. El 81% de los europeos teme que la crisis con Irán acabe encareciendo la energía, una inquietud que en España sube hasta el 89,7%.

Energía y autonomía estratégica

La idea de una Europa más autosuficiente gana fuerza con claridad, especialmente entre los españoles. El 94,1% defiende avanzar hacia una mayor autonomía europea, mientras que el 96,7% avala producir más energía propia incluso si eso supone pagar más.

Ese respaldo sitúa a España entre los países más contundentes a la hora de reclamar una estrategia energética menos dependiente del exterior. La encuesta sugiere que la seguridad del suministro y el precio de la luz se han convertido en una combinación decisiva en la opinión pública.

Coches, vivienda, IA

El estudio también entra en otros asuntos clave para el día a día. Sobre la prohibición de vender coches de gasolina y diésel en 2035, el 58,3% de los europeos se muestra en contra. Aun así, el 65,2% sí apoya aumentar la inversión en transporte público. En España, el 59,4% rechaza el veto y el 68,1% respalda reforzar ese tipo de inversión.

La vivienda aparece como uno de los grandes retos sociales, sobre todo en el caso español. En el conjunto de la UE, el 49,7% prioriza impulsar más vivienda pública y social, pero en España ese porcentaje se dispara hasta el 66,9%, el más alto de todo el informe.

La inteligencia artificial cierra la lista de grandes debates con una sociedad dividida en Europa. En el conjunto comunitario, el 50,1% ve más beneficios que riesgos, frente al 49,9% que opina lo contrario. España, sin embargo, vuelve a destacar como el país más optimista: el 62,7% cree que la inteligencia artificial (IA) aportará más ventajas. Pese a ello, la confianza en las empresas sigue siendo limitada, ya que solo el 43,2% confía en las tecnológicas europeas para gestionar sus datos.