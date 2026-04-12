Arrancan las elecciones legislativas de Hungría, las más importantes en décadas

En Hungría comienzan este domingo las elecciones legislativas, consideradas las más importantes en décadas en el país, con el candidato opositor conservador Péter Magyar y su partido Tisza como principal favorito según las encuestas, mientras que el actual jefe de Gobierno, el populista ultranacionalista Viktor Orbán, busca su cuarta reelección consecutiva.

Algo más de 8,1 millones de ciudadanos con derecho a voto acuden a las urnas para elegir los 199 diputados que componen el Parlamento. Los 10.243 colegios electorales abrieron a las 06.00 hora local (04.00 GMT) y permanecerán abiertos hasta las 17.00 GMT.

El sistema electoral húngaro es mixto, o sea, los votantes emiten dos votos: uno para elegir el representante local, en una de las 106 circunscripciones, mientras con el otro se reparten de forma proporcional los 93 escaños restantes entre cinco listas nacionales.

Según las últimas encuestas, Magyar -un antiguo militante del gobernante partido Fidesz- cuenta con una amplia ventaja en la intención de voto, si bien por las particularidades del sistema electoral húngaro, una victoria de Orbán no está descartada.

La campaña electoral estuvo marcada por temas de política exterior y seguridad, como supuestas amenazas de Ucrania, en el caso de Fidesz, mientras que Tisza se centró en asuntos domésticos, como la corrupción y el mal estado de los sistemas de sanidad y educación.

Apoyos de EEUU y Rusia

Orbán, considerado un referente mundial para el movimiento ultranacionalista internacional, recibió el apoyo explícito de la administración estadounidense del presidente, Donald Trump, y también de parte del líder ruso, Vladímir Putin.

Magyar, por su parte, renunció a cualquier apoyo externo, sea de la Unión Europea (UE) o del Partido Popular Europeo (PPE), al que su partido pertenece en el Parlamento Europeo.

Unos 600.000 húngaros están registrados para votar en el extranjero, en el caso de magiares étnicos de países vecinos (como Rumanía y Eslovaquia) por carta, mientras que los aquellos que viven en el extranjero, pero cuentan con residencia húngara, emitirán sus votos en representaciones diplomáticas de Hungría en todo el mundo.

En Hungría no se emiten proyecciones tras el cierre de los colegios, pero sí los primeros datos del escrutinio en tiempo real. En todo caso, habrá que esperar hasta al menos las 22.00 hora local (20.00 GMT) para obtener resultados del recuento más avanzado, por encima del 90 %.