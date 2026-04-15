Visita a España
María Corina Machado no se reunirá con Sánchez: "En determinados momentos no conviene"
La líder opositora venezolana sí será recibida por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y también está previsto que mantenga un encuentro con Santiago Abascal (Vox)
EP
La líder opositora venezolana María Corina Machado ha confirmado este miércoles que no tiene previsto reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su visita a España este fin de semana, donde sí será recibida por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y también está previsto que mantenga un encuentro con Santiago Abascal (Vox).
En una entrevista en la 'Cadena Cope', Machado ha defendido que "el objetivo superior" es la libertad de Venezuela y, ahora, "lo que conviene a los efectos" es "acelerar una transición y el retorno de los venezolanos a la libertad".
"Y en determinados momentos conviene y en otros no conviene ciertas reuniones para tal objetivo y, por lo tanto, en este momento esa reunión no está prevista", ha respondido la líder opositora.
- Anticorrupción investiga a Catalá por presunta prevaricación y tráfico de influencias
- Morante de la Puebla y Roca Rey, figuras del toreo, protagonizarán las corridas de la Feria de Abril en À Punt
- Atraco de película en Benetússer: unos ladrones roban en un banco y maniatan a las limpiadoras que les han sorprendido en plena acción
- Una nueva Pérez Galdós aflora entre zanjas y dudas vecinales por los plazos
- La crisis de la vivienda se extiende más allá del área metropolitana de València
- Un accidente en la A-7 y varios kilómetros de retenciones complican la circulación en el primer día de vuelta al cole tras las vacaciones de Pascua
- Susto en la Estación del Norte de València: Detenido por abandonar una mochila y huir corriendo tras ponerse a gritar
- Obras en Giorgeta y Pérez Galdós