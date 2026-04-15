Varios muertos y heridos en otro tiroteo en un colegio de Turquía

Al menos una persona ha muerto y varias han resultado heridas en un tiroteo en un colegio en la provincia turca de Kahramanmaraş, a unos 200 kilómetros al este de Sanliurfa, donde un exalumno de otro centro escolar hirió ayer a 16 personas antes de suicidarse, según confirmaron las autoridades.

"Lamentablemente, hay algún fallecido y heridos", declaró a los medios el gobernador de esa provincia, Mükremin Uyar, que no precisó el número de víctimas.

La agencia Ihlas afirma que hay muchos heridos y varios muertos y que la situación es "caótica".

"Podemos decir que hay algunos fallecidos, pero no podemos dar una cifra exacta. Podemos decir que el suceso ha terminado, pero no sabemos si el atacante permanece en la escuela o si ha sido trasladado por la Policía", ha indicado Elif Ayşenur, periodista local de ese medio, a la emisora NTV.

Esa cadena había cifrado previamente en seis el número de personas heridas, mientras que varios diarios locales hablan también de un número indeterminado de fallecidos.

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Según Ayşenur, hay informaciones no confirmadas de que el agresor fue reducido por un docente del centro escolar.