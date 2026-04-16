Hegseth asegura que el Ejército de EEUU está listo para reiniciar los ataques si Irán "no accede a un acuerdo"

El secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth, ha amenazado este jueves con atacar con más fuerza contra Irán si "Teherán no accede a un acuerdo. Washington y la República Islámica se encuentran en la actualidad en medio de un alto el fuego temporal que termina el miércoles de la semana que viene, mientras se da una oportunidad a las negociaciones, mediadas por Pakistán.

La primera ronda de estas charlas fue celebrada el sábado pasado, y terminó en "fracaso", en palabras de la propia Estados Unidos. Se espera que la segunda ronda ocurra este fin de semana en Islamabad.

"Estamos cargando, y tenemos ahora mucha más fuerza y mejor inteligencia. Estamos con el punto de mira y el gatillo en el dedo en contra de vuestra infraestructura, vuestras instalaciones energéticas y vuestra industria. Aunque no me gustaría tener que hacerlo", ha declarado este jueves Hegseth, polémico durante estas cinco semanas de guerra por amenazar en repetidas ocasiones —como esta vez— el golpear objetivos civiles y energéticos dentro de Irán. Hacerlo constituiría un crimen de guerra, según la convención de Ginebra.

A pesar del alto el fuego y la inminencia de una hipotética segunda ronda de negociaciones, las tensiones entre EEUU e Irán no hacen más que aumentar, sobre todo retóricas: tras el doble bloqueo esta semana de Washington del estrecho de Ormuz, parcialmente bloqueado por Teherán desde principios de marzo, la República Islámica amenaza ahora con también forzar el cierre de otra gran vía de comercio internacional, el estrecho de Bab el Mandeb, que separa el océano Índico del mar Rojo.

"Nuestro bloqueo es la forma más educada en las que las cosas pueden avanzar", ha dicho Hegseth, en su habitual tono beligerante y cinematográfico. Antes de ser elegido por la más alta posición dentro del Departamento de Guerra de EEUU —antes llamado Departamento de Defensa—, Hegseth era un comentarista ultraderechista en la cadena conservadora 'FoxNews'.

Parón petroquímico

El doble bloqueo de Ormuz, de hecho, ya ha tenido sus primeras consecuencias: Irán ha parado toda exportación de productos petroquímicos a causa de los daños recibidos durante los bombardeos y las dificultades en el mar, según ha publicado el periódico económico iraní Donya e Eqtesad este jueves.

El parón fue declarado por la Compañía Nacional Petroquímica del país persa este lunes, y busca sobre todo poder satisfacer la demanda interna iraní en un momento de máxima presión económica, tanto por las sanciones internacionales como por los daños generales de la guerra y el nuevo bloqueo naval estadounidense.

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A pesar de estas sanciones, Irán exportaba cerca de 29 millones de toneladas de petróleo y gas, sobretodo a China, el gran comprador de la República Islámica. "El bloqueo de Ormuz agrava la confrontación, escala las tensiones y daña el frágil alto el fuego. Esta medida es peligrosa e irresponsable", declaró este martes el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun.