De las tierras raras a la lucha contra las desigualdades: los acuerdos firmados por España y Brasil

Pedro Sánchez y Luiz Inácio Lula da Silva no solo se han erigido en némesis de Donald Trump desde Barcelona, sino que la "trinchera" contra la ola reaccionaria que han defendido que hay que cavar se ha traducido en la firma de 15 acuerdos entre los gobiernos de España y Brasil. Una cooperación entre ambos países que han presentado como el embrión de una alianza entre la Unión Europea y América Latina que consideran que tiene que fortalecerse en un escenario de "confrontación" y escalada bélica. Lo contrario, han advertido, es que las democracias se debiliten ante los autoritarismos. Los pactos sellados, entre los que destacan el de las tierras raras y el de la lucha contra las desigualdades, se dividen en tres bloques: cooperación económica, ciencia y cultura, y ámbito social y derechos.

Si hay un acuerdo en el que han tomado tiempo para recrearse Sánchez y Lula este ha sido el de tierras raras y minerales críticos, importante en un momento en el que ambos defienden apostar por la autonomía estratégica y revertir la dependencia de Estados Unidos. Eso sí, el presidente brasileño ha dejado claro que el dueño de la riqueza natural no puede ser otro país, como históricamente le ha pasado con el oro y la plata. En el ámbito económico, han apostado por impulsar políticas públicas dirigidas a pequeñas y medianas empresas y al emprendimiento.

También han suscrito un acuerdo sobre servicios aéreos y uno en materia de cooperación en tecnologías de la información y las telecomunicaciones, así como en el ámbito de los servicios públicos. Los dos dirigentes han sido especialmente críticos ante unas redes sociales "sin reglas" que ejercen de motor de la "industria de la mentira" de la extrema derecha. En cuanto al sector de la ganadería, han acordado un memorando para la adaptación de la raza bovina retinta, autóctona del sud-este de España, a las condiciones climáticas y productivas de Brasil. Y, por último, se ha rubricado un plan de trabajo bilateral en materia de ciencia, tecnología e innovación para el período 2026-2028.

Sánchez y Lula han defendido que España y Madrid tienen "valores compartidos", algo que se traslada también al ámbito cultural, en el que han formalizado un acuerdo de cooperación para promover la colaboración en el ámbito de la transición ecológica de las instituciones culturales y la protección del patrimonio. También han firmado mejorar la colaboración en materia de los derechos culturales, las industrias culturales y creativas y la cooperación técnica. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha firmado también un memorando de entendimiento sobre cooperación en asuntos consulares.

Los presidentes de España y Brasil también han hecho énfasis en la lucha contra la violencia de género y por la igualdad racial, asignaturas pendientes por las que se han firmado también sendos planes de trabajo. Y es que el combate contra las desigualdades, han advertido, es uno de los retos que estará en la agenda de la cumbre progresista porque de reducirlas depende también la batalla contra el ascenso de la extrema derecha. Otros pactos firmados en este bloque tratan sobre economía social y solidaria, la ampliación del ámbito de aplicación del acuerdo en materia de previsión y seguridad social y un plan de actividades 2026-2027 para la previsión social.