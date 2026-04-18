Ucrania
Abatido un hombre que abrió fuego en plena calle de Kiev dejando cinco muertos y se atrincheró en un supermercado
Hay al menos cinco heridos por los disparos, según informó el alcalde Vitali Klitschko
Agencias
Un hombre armado ha matado a tiros este sábado a cinco personas han muerto y herido por el momento a otras diez en un supermercado de la capital de Ucrania, Kiev, según ha confirmado en X el presidente del país, Volodimir Zelenski citando al ministro del Interior, Íhor Klimenko.
En un mensaje publicado en la cuenta de Telegram, el alcalde de la localidad, Vitali Klitschko, ha avisado a la población de que el asaltante se ha atrincherado dentro del supermercado, tras lo cual ha podido ser abatido, según confirmó el propio Zelenski.
El mandatario ha confirmado por el momento cinco fallecidos y diez transeúntes heridos, ahora mismo hospitalizados, por los disparos efectuados por el asaltante hacia la calle antes de adentrarse en el supermercado.
"Mis condolencias a los familiares y seres queridos", escribió Zelenski en su cuenta de Telegram sobre el suceso
"Entre las personas heridas se encuentra un menor. También el guarda de seguridad del supermercado donde entró el tirador", abundó Klitschko.
Cuatro rehenes que mantenía el atacante en el supermercado han podido ser rescatados.
El presidente ucraniano ha pedido una investigación rápida de lo sucedido y dado instrucciones tanto al ministro del Interior como a la Policía Nacional de Ucrania para que proporcionen información al público tan pronto como sea posible su verificación.
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