Guerra Oriente Medio
La Marina británica informa de disparos de la Guardia Revolucionaria a un petrolero cerca de Ormuz
EP
MADRID
La agencia de comercio marítimo de la Marina británica (UKMTO, por sus siglas en inglés) ha informado este sábado que dos barcos patrulla de la Guardia Revolucionaria de Irán han abierto fuego contra un carguero en las inmediaciones del estrecho de Ormuz, de nuevo bloqueado desde esta mañana por las autoridades iraníes, que no se han pronunciado aún sobre lo ocurrido.
La UKMTO informa en un comunicado de que el capitán de un carguero todavía no identificado ha denunciado que las dos patrulleras "se aproximaron" al navío a unas 20 millas náuticas al noroeste de Omán y dispararon contra el carguero.
Ni el navío ni su tripulación han registrado daños, según la primera evaluación del incidente.
- El futuro de Ford ya tiene fecha: 23 de abril de 2026
- Cortes de tráfico en València este domingo por el Ironman: cerradas las entradas y salidas por el sur y el oeste
- El presidente de Mercadona pone el contador a cero en las cuentas del Roig Arena
- Conmoción en Xàtiva por el fallecimiento en accidente laboral de Daniel Guerola 'Carlampio
- Aperitivo bar, la resurrección de un mito
- Valencia se queda sin pisos de obra nueva: la presión se dispara en el área metropolitana con el metro cuadrado a 4.000 euros
- Las familias de alumnos del CEIP Blasco Ibáñez denuncian la aparición de jeringuillas en el patio y la 'situación de inseguridad' de los menores
- Fallece el operario de una grúa al intentar levantar un tractor volcado en Vallada