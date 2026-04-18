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Trump dice que "da pena ver" a España por sus "desastrosas" cifras económicas
El presidente estadounidense ha vuelto a criticar al país por r"no contribuir prácticamente nada a la OTAN"
Redacción
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha criticado este sábado a España, un país al que "da pena ver" por unas "desastrosas cifras económicas" a pesar de que "no contribuye casi nada a la OTAN".
Trump ha repetido así una crítica recurrente hacia España, sobre la que lleva tiempo denunciando su falta de contribución económica a la Alianza Atlántica. En marzo, sin ir más lejos, denunció que España era el único aliado en oponerse a dedicar el 5% de su PIB al gasto en defensa.
"¿Alguien se ha fijado en lo mal que le va a España? Sus cifras económicas, a pesar de no contribuir prácticamente nada a la OTAN ni a su defensa militar, son absolutamente desastrosas. Da mucha pena verlo", ha manifestado en su plataforma Truth Social.
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