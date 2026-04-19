Un candidato prorruso y euroesceptico gana las elecciones legislativas en Bulgaria

El prorruso y euroescéptico Rumen Radev ganó las elecciones legislativas en Bulgaria con hasta el 39 % de los votos, una victoria clara pero insuficiente para gobernar en solitario, según los primeros sondeos a pie de urna.

Según la encuesta de la agencia Alpha Research, Bulgaria Progresista, la formación creada por Radev después de dimitir como jefe de Estado en enero, habría obtenido el 37,5 % de los votos, mientras que la empresa demoscópica Trend le da incluso el 39,2 %.

Radev, un antiguo general, ha atraído a un electorado desencantado con la política con un lenguaje contra la corrupción y contra la carestía en el país más pobre de la Unión Europea (UE), que ha tenido siete primeros ministros diferentes en los últimos cinco años.

"Esperábamos ganar, era lo normal y natural. Teníamos grandes esperanzas y grandes expectativas, por lo que la responsabilidad es grande", declaró Radev tras conocer los sondeos después del cierre de los colegios electorales a las 17.00 GMT.

En segundo lugar queda, a cierta distancia, el partido conservador Ciudadanos para el Desarrollo Europeo de Bulgaria (GERB), liderado por el tres veces primer ministro Boiko Borisov, con alrededor del 16 % de los votos.

La coalición europeísta de corte liberal Continuemos el Cambio- Bulgaria Democrática (PP-DB) lograría hasta el 14,3 %, mientras que la formación DPS-Nuevo Comienzo, liderada por un empresario sancionado por EEUU y Reino Unido por corrupción, sumaría hasta el 8,4 %.

También entraría en el Parlamento la formación ultranacionalista y prorrusa Resurrección, con hasta el 5 %, que ha experimentado una caída notable desde el 13 % logrado en las pasadas elecciones de octubre de 2024 y que se atribuye a un trasvase de votantes a Radev.

La última formación con presencia parlamentaria sería el Partido Socialista (BSP), heredera de la formación comunista que dirigió el país en el pasado régimen, con hasta el 4,2 %.

En caso de que Radev logre hasta el 39 % de los votos que augura Trend, eso se traduciría en hasta 111 diputados de los 240 del Parlamento búlgaro, y podría alcanzar una mayoría con el apoyo del BSP, que sumaría hasta 11 escaños.

"Estamos preparados para distintas opciones que garanticen un Gobierno estable y regular en Bulgaria. Haremos todo lo posible para evitar unas nuevas elecciones", afirmó Radev tras el cierre de las urnas.

Si se confirman los resultados algunos analistas apuntan que el ex presidente podría intentar formar un Ejecutivo en minoría con apoyos puntuales del Partido Socialista, con el que comparte posiciones prorrusas y más críticas con Ucrania, así como en materia de lucha contra la corrupción y reducción de la pobreza.

Aunque Radev se presentó como candidato independiente en las elecciones presidenciales de 2016, su candidatura fue respaldada por los socialistas.

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Además, mantiene vínculos personales y políticos con la actual dirección del partido: su líder, Krum Zarkov, ha sido uno de sus colaboradores más cercanos, primero como ministro interino de Justicia en gobiernos técnicos nombrados por Radev y después como asesor en asuntos legales en la Presidencia.