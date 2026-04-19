Asia
Una explosión en una fábrica de fuegos artificiales deja al menos 14 muertos en la India
La explosión ha ocurrido concretamente en Vanaja, cerca del municipio de Virudhunagar
EP
MADRID
Al menos 14 personas han muerto en el sur de India como consecuencia de una explosión bajo investigación en una fábrica de fuegos artificiales en el estado de Tamil Nadu, según han informado las autoridades locales.
La explosión ha ocurrido concretamente en Vanaja, cerca del municipio de Virudhunagar, y desató un enorme incendio ya controlado y que ha dejado además seis heridos que ya están recibiendo tratamiento médico, según informa el diario local 'The Hindu'.
El ministro principal del estado Tamil Nadu, MK Stalin, está coordinando las operaciones de socorro, ha confirmado en sus redes sociales.
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