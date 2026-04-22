Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Al menos once heridos tras el impacto de dron ucraniano contra un edificio en Rusia

Al menos once personas resultaron heridas hoy tras el impacto de un dron ucraniano contra un edificio de viviendas en la ciudad de Sizran de la región rusa de Samara, en el suroeste de Rusia, que provocó el derrumbe de una de las secciones de la construcción.

Según el Ministerio de Emergencias ruso, entre las once víctimas hay dos menores de edad.