Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump habla de una "edad dorada de Oriente Medio" tras el acuerdo de alto el fuego con Irán

Continúa la incertidumbre sobre la posible segunda ronda de negociaciones entre Irán y Estados Unidos en Islamabad, que permanece blindada ante la llegada prevista de las delegaciones, después de que Donald Trump afirmara que el equipo estadounidense viajará a Pakistán y que Irán todavía no haya confirmado su participación. El mandatario estadounidense asegura que no quiere extender el alto el fuego, que vence el miércoles, porque espera que se llegue a un acuerdo.

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