En Directo
Minuto a minuto
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Al menos dos personas han muerto y otras diez, dos de ellas menores, han resultado heridas en la madrugada de este jueves por un bombardeo del Ejército ruso en el este de Ucrania
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Al menos un muerto tras un ataque ucraniano contra la región rusa de Samara
Al menos una persona ha muerto y varias más han resultado heridas este jueves a causa de un ataque ucraniano con drones contra el óblast de Samara, en el sur de Rusia y próximo a la frontera con Kazajistán. "Según informes preliminares, se han registrado víctimas como resultado de un ataque contra instalaciones industriales en Novokuibishevsk", ha informado la oficina de medios del gobernador de la región de Samara, Viacheslav Fedorishchev, a través de una publicación en redes en la que ha señalado que "una persona ha fallecido".
Al menos dos muertos y diez heridos tras una noche de ataques rusos en la región ucraniana de Dnipropetrovsk
Al menos dos personas han muerto y otras diez, dos de ellas menores, han resultado heridas en la madrugada de este jueves a causa de un bombardeo perpetrado por el Ejército ruso en el este de Ucrania, concretamente en el óblast de Dnipropetrovsk, cuya capital, Dnipro, aglutina el grueso de víctimas. "En Dnipro, nueve personas han resultado heridas y dos han fallecido", ha informado el gobernador de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha, en un comunicado difundido en redes en el que ha recogido los ataques rusos registrados en la región durante la madrugada.
Posible ejecución de más de 300 prisioneros de guerra
Los servicios de Inteligencia de Ucrania han comenzado este miércoles a investigar la posible ejecución de 306 prisioneros de guerra ucranianos a manos de militares del Ejército ruso desde que comenzó la invasión rusa hace ya más de cuatro años. Así lo ha confirmado el jefe del Departamento de Investigación del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), Andri Shvets, que ha señalado que desde febrero de 2022 --cuando comenzó la invasión rusa de Ucrania-- hasta abril de este año se han abierto 116 procedimientos de este tipo para analizar la posible ejecución de cientos de prisioneros de guerra en el campo de batalla.
Zelenski espera que el préstamo europeo se haga efectivo cuanto antes
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha celebrado este miércoles el acuerdo alcanzado en el seno de la Unión Europea para desbloquear el préstamo de 90.000 millones de euros -- acordado por los 27 pero paralizado por Hungría--, que condicionaba su 'luz verde' hasta que volviera a correr el petróleo ruso por el oleoducto Druzhba, señalando que espera que se ponga en marcha cuanto antes. "El desbloqueo es la señal correcta en las circunstancias actuales. Rusia debe poner fin a su guerra. Y los motivos para ello solo podrán surgir cuando tanto el apoyo a Ucrania como la presión sobre Rusia sean suficientes", ha reaccionado Zelenski en sus redes sociales al desbloqueo de esta nuevo paquete de ayuda económica, que viene acompañado de nuevas sanciones para Moscú.
Zelenski informa a Robles del curso de la guerra y agradece apoyo español en defensa aérea
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, informó este miércoles en Kiev a la ministra de Defensa española, Margarita Robles, sobre la situación en el frente, y le dio las gracias por el apoyo español a Ucrania en materia de tecnologías de defensa aérea como los sistemas de misiles de defensa aérea Hawk y Patriot.
“Hay un déficit en este equipamiento, y por eso la asistencia de España es tan importante para nuestra protección contra los ataques masivos rusos”, escribió Zelenski en X al informar de la reunión.
Zelenski se felicita por el acuerdo europeo para desbloquear el crédito a Ucrania
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha celebrado que los socios de Ucrania en la UE hayan llegado este miércoles a un acuerdo con Hungría para el desbloqueo del crédito de 90.000 millones de euros de los Veintisiete a Kiev que vetaba hasta ahora Budapest.
"El desbloqueo es la señal correcta en las circunstancias actuales. Rusia debe poner fin a la guerra. Y los incentivos para ello pueden venir únicamente cuando tanto el apoyo a Ucrania como la presión sobre Rusia sean suficientes", dijo Zelenski en X.
Rusia cortará suministro de crudo kazajo a Alemania por el Druzhba y optará por otras vías
Rusia dejará de suministrar petróleo kazajo a Alemania a través del oleoducto Druzhba a partir del 1 de mayo y optará por otras vías, informó este miércoles el viceprimer ministro ruso, Alexandr Nóvak.
"A partir del 1 de mayo, el volumen de petróleo kazajo que se transportaba a Alemania a través del oleoducto Druzhba se desviará a otras rutas logísticas disponibles. Esto se debe a las limitaciones técnicas actuales", declaró Novak, citado por la agencia TASS.
Margarita Robles se compromete a no olvidar a Ucrania pese a la guerra en Oriente Medio
La ministra española de Defensa, Margarita Robles, dijo este miércoles que el Gobierno no dejará de apoyar a Ucrania pese a la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán, una conflicto que calificó de incomprensible y contrario al derecho internacional.
"Es verdad que están pasando unas cosas terribles en Oriente Medio pero no nos podemos olvidar de Ucrania", dijo en declaraciones a los medios la ministra.
Ucrania refuerza sus posiciones en el codiciado frente de Pokrovsk ante la renovada ofensiva rusa
El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Sirski, ha visitado este miércoles las posiciones de las tropas en el frente de Pokrovsk, en la provincia de Donetsk, desde donde ha anunciado un refuerzo de las mismas, en un momento en el que las fuerzas rusas han reactivado los ataques sobre la zona.
Sirski ha detallado que desde principios de abril el Ejército ruso ha lanzado 688 ataques sobre estas posiciones, una de las pocas en Donetsk que todavía se encuentran bajo control ucraniano. Moscú confía en que tomando esta pieza clave consiga por fin hacerse con la provincia y por ende con todo el Donbás.
'Donnylandia': la propuesta de Kiev para renombrar una parte del Donbás en honor a Trump
La región del Donbás es una de las zonas en disputa donde la guerra de Ucrania se vive más crudamente y donde las negociaciones de paz encuentran un escollo que parece insuperable. Las tropas del Ejército ruso controlan la mayor parte de esta región, pero Kiev se niega a ceder por completo el espacio todavía bajo su control, alegando que su ejército tiene todavía capacidad para defenderlo. (Seguir leyendo)
- El sector alimentario se prepara para decir el adiós al plástico
- El municipio menos poblado de la Safor incorporará un hotel de cuatro estrellas con 20 suites
- València permitirá convertir alquerías en hoteles y crear alojamientos turísticos en huerta degradada
- Hay al menos 50 personas peleándose y con navajas': vuelven las peleas nocturnas a las puertas de una discoteca de Benimaclet
- El Nou Mestalla, diseñado para atletismo: así es la técnica para convertir el estadio en recinto para albergar grandes competiciones internacionales
- Familia Royo lanza 4 promociones de viviendas en Valencia a precios asequibles
- Giro brusco del tiempo en la Comunitat Valenciana: la Aemet activa la alerta amarilla por olas de tres metros, tormentas y desplome térmico
- La Policía Nacional investiga la agresión sexual en Gandia a una tik-toker internacional