Guerra en Oriente Medio
Israel dice que espera la "luz verde" de EEUU para devolver a Irán a la "edad de piedra"
Netanyahu sostiene que el país está preparado para "cualquier escenario", tanto de manera defensiva como ofensiva
EFE
El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, aseguró este jueves que el país espera a "la luz verde" de Estados Unidos para "reanudar la guerra contra Irán" y "completar la eliminación de la dinastía Jameneí".
"Esperamos a la luz verde de Estados Unidos para completar la eliminación de la dinastía Jameneí (...) y además devolver a Irán a la edad de piedra y de oscuridad con la destrucción de las principales instalaciones de energía y electricidad y de la infraestructura económica nacional", afirma Katz en un videomensaje difundido por su oficina tras discutir la situación de seguridad junto con altos mandos del Ejército.
En su mensaje, Katz advierte de que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) "están preparadas para la defensa y el ataque" y que "los objetivos están marcados", en referencia a la planificación operativa frente a Irán.
El ministro añadió que Israel estaría a la espera de una eventual coordinación con Estados Unidos para futuras acciones, y sostuvo que el plan contempla, según sus palabras, "golpes devastadores" contra infraestructuras estratégicas iraníes.
Durante su intervención, Katz también criticó al régimen iraní, al que acusó de represión interna y de actuar con dificultades de coordinación y comunicación en su estructura de mando
"Cualquier escenario"
Este miércoles, el primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu, afirmó que Israel está preparado para "cualquier escenario", tanto de manera defensiva como ofensiva.
El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el martes su decisión de extender de forma indefinida el alto el fuego con Irán hasta que el Gobierno de la República Islámica, al que considera dividido, le presente una propuesta unificada de acuerdo.
Trump tomó esa decisión a pocas horas de que este miércoles venciera el alto el fuego vigente y a pesar de que el mismo martes declaró que no pretendía prorrogarlo y que estaba dispuesto a retomar los "bombardeos" contra Irán.
A pesar del alto el fuego, Irán mantiene prácticamente bloqueado el estrecho de Ormuz, clave para el comercio de petróleo, y Estados Unidos aplica un bloqueo naval contra buques y puertos iraníes.
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