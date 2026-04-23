Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
VolkswagenCV-370El tiempoMestallaMercadonaApagón en Requena y Utiel
instagramlinkedin

Guerra en Oriente Medio

Israel dice que espera la "luz verde" de EEUU para devolver a Irán a la "edad de piedra"

Netanyahu sostiene que el país está preparado para "cualquier escenario", tanto de manera defensiva como ofensiva

El ministro israelí de Defesa, Israel Katz.

El ministro israelí de Defesa, Israel Katz. / HANNES P. ALBERT / DPA / EUROPA PRESS

EFE

Jerusalén

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, aseguró este jueves que el país espera a "la luz verde" de Estados Unidos para "reanudar la guerra contra Irán" y "completar la eliminación de la dinastía Jameneí".

"Esperamos a la luz verde de Estados Unidos para completar la eliminación de la dinastía Jameneí (...) y además devolver a Irán a la edad de piedra y de oscuridad con la destrucción de las principales instalaciones de energía y electricidad y de la infraestructura económica nacional", afirma Katz en un videomensaje difundido por su oficina tras discutir la situación de seguridad junto con altos mandos del Ejército.

En su mensaje, Katz advierte de que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) "están preparadas para la defensa y el ataque" y que "los objetivos están marcados", en referencia a la planificación operativa frente a Irán.

El ministro añadió que Israel estaría a la espera de una eventual coordinación con Estados Unidos para futuras acciones, y sostuvo que el plan contempla, según sus palabras, "golpes devastadores" contra infraestructuras estratégicas iraníes.

Durante su intervención, Katz también criticó al régimen iraní, al que acusó de represión interna y de actuar con dificultades de coordinación y comunicación en su estructura de mando

"Cualquier escenario"

Este miércoles, el primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu, afirmó que Israel está preparado para "cualquier escenario", tanto de manera defensiva como ofensiva.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el martes su decisión de extender de forma indefinida el alto el fuego con Irán hasta que el Gobierno de la República Islámica, al que considera dividido, le presente una propuesta unificada de acuerdo.

Trump tomó esa decisión a pocas horas de que este miércoles venciera el alto el fuego vigente y a pesar de que el mismo martes declaró que no pretendía prorrogarlo y que estaba dispuesto a retomar los "bombardeos" contra Irán.

Noticias relacionadas

A pesar del alto el fuego, Irán mantiene prácticamente bloqueado el estrecho de Ormuz, clave para el comercio de petróleo, y Estados Unidos aplica un bloqueo naval contra buques y puertos iraníes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Condiciones para entrar en Volkswagen Valencia: dos meses en China, doble pago por horas extras y turnos americanos
  2. El sector alimentario se prepara para los nuevos plásticos verdes
  3. El municipio menos poblado de la Safor incorporará un hotel de cuatro estrellas con 20 suites
  4. Giro brusco del tiempo en la Comunitat Valenciana: la Aemet activa la alerta amarilla por olas de tres metros, tormentas y desplome térmico
  5. Hay al menos 50 personas peleándose y con navajas': vuelven las peleas nocturnas a las puertas de una discoteca de Benimaclet
  6. Familia Royo lanza 4 promociones de viviendas en Valencia a precios asequibles
  7. La Diputación de Valencia abre al tráfico el eje principal de la carretera CV-370 entre Manises y Riba-roja
  8. La JCF anuncia que se revisará la Ofrenda, siendo tercer día o tercera sesión las alternativas si el censo se dispara

Así es el segundo y nuevo edificio de 44 viviendas de alquiler asequible del Cuartel de Ingenieros

Así es el segundo y nuevo edificio de 44 viviendas de alquiler asequible del Cuartel de Ingenieros

Muere un hombre atropellado por un remolque en una finca agrícola en Polinyà de Xúquer

Muere un hombre atropellado por un remolque en una finca agrícola en Polinyà de Xúquer

Los motores económicos afrontan el reto de evolucionar para ser competitivos

Los motores económicos afrontan el reto de evolucionar para ser competitivos

Varios factores complican la retirada de la gigantesca roca caída en una casa de Gilet

Varios factores complican la retirada de la gigantesca roca caída en una casa de Gilet

La concentración de más de 600 coches clásicos llega este fin de semana muy cerca de València

La concentración de más de 600 coches clásicos llega este fin de semana muy cerca de València

Cullera refuerza la lucha contra el mosquito tigre con nueva maquinaria más potente

Cullera refuerza la lucha contra el mosquito tigre con nueva maquinaria más potente

El Cine Tívoli de Burjassot acoge la sexta edición del Fromzero Sessions#

El Cine Tívoli de Burjassot acoge la sexta edición del Fromzero Sessions#

Catarroja encarga asistencia técnica para localizar el origen de los vertidos en su Port y elimina los restos de la superficie del agua

Catarroja encarga asistencia técnica para localizar el origen de los vertidos en su Port y elimina los restos de la superficie del agua
Tracking Pixel Contents