Guerra en Irán
Teherán activa sus defensas aéreas por primera vez desde el inicio del alto el fuego
Medios iraníes han informado de esta circunstancia, pero no han explicado el motivo
EFE
Las defensas aéreas se activaron esta noche en Teherán, según varias medios iraníes que no explicaron el motivo.
“Las defensas aéreas están activas en Teherán”, informó en X el diario estatal Tehran Times, que acompañó el mensaje de un vídeo en el que se observaban los disparos de las defensas en el cielo de la capital. La agencia Mehr, vinculada con la Guardia Revolucionaria, también informó de las disparos de la artillería antiaérea iraní.
Ninguno de los medios explicó el porqué de la activación de los sistemas defensivos, que no operaban desde la entrada en vigor del alto el fuego alcanzado entre Teherán y Washington el 8 de abril con mediación de Pakistán.
El incidente se produce en medio de las renovadas tensiones entre Irán y Estados Unidos después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, ordenase atacar toda pequeña embarcación el estrecho de Ormuz que pudiera estar desplegando minas a pesar del alto el fuego que él mismo extendió de manera indefinida. Además, la Guardia Revolucionaria capturó el miércoles dos buques y atacó a otro más, como respuesta a las presiones de Estados Unidos que mantiene un bloqueo naval sobre los puertos y buques iraníes.
Las negociaciones entre Irán y Estados Unidos se mantienen paralizadas ante la negativa de Teherán a conversar mientras Washington mantenga el bloqueo naval sobre sus puertos y buque.
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