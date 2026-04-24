Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Mueren dos personas y 15 resultan heridas en un ataque de Rusia contra Odesa, en Ucrania

Al menos dos personas han muerto y otras 15 han resultado heridas este viernes en un ataque ejecutado por el Ejército de Rusia contra la provincia ucraniana de Odesa, en el sur del país, según han denunciado las autoridades de Ucrania, que han especificado que los fallecidos son un matrimonio de 75 años, sin que Moscú se haya pronunciado sobre el incidente.

El gobernador de Odesa, Serhi Lisak, ha manifestado en un mensaje en redes sociales que ocho de los heridos han tenido que ser hospitalizados, sin más detalles. "Los servicios municipales trabajan en los lugares afectados", ha señalado, al tiempo que ha recordado a los afectados que puden recibir asistencia y asesoramiento sobre indemnizaciones.