Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump habla de una "edad dorada de Oriente Medio" tras el acuerdo de alto el fuego con Irán

Palestina comienza unas municipales que supondrán la primera votación en Gaza en dos décadas

Palestina ha comenzado hoy unas elecciones en las que estarán en liza los puestos en los consejos locales, una votación que, en el caso de la Franja de Gaza, tendrá lugar en Deir al Balá (centro), lo que supondrá la primera votación en más de dos décadas en el enclave, en el que hay en vigor un frágil alto el fuego desde octubre de 2025, tras más de dos años de ofensiva de Israel.

La Comisión Electoral Central (CEC) de Palestina ha indicado que más de un millón de personas están llamadas a las urnas para elegir a los representantes en 184 de los 421 consejos locales, entre ellos cerca de 70.500 votantes en Deir al Balá, la única circunscripción gazatí incluida en el proceso, tras una campaña electoral que se ha extendido durante catorce días.