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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump habla de una "edad dorada de Oriente Medio" tras el acuerdo de alto el fuego con Irán
Teherán desmiente que esté previsto un encuentro con Estados Unidos en Islamabad
O. González / A. Romero / J. L. Escudero
Las negociaciones de paz entre Irán y EE.UU previstas para realizarse en Islamabad continúan en entredicho, ante la ausencia de avances diplomáticos que permitan asegurar que las partes viajarán a la capital paquistaní para reanudar sus encuentros bilaterales pese a los esfuerzos de los mediadores.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.
Palestina comienza unas municipales que supondrán la primera votación en Gaza en dos décadas
Palestina ha comenzado hoy unas elecciones en las que estarán en liza los puestos en los consejos locales, una votación que, en el caso de la Franja de Gaza, tendrá lugar en Deir al Balá (centro), lo que supondrá la primera votación en más de dos décadas en el enclave, en el que hay en vigor un frágil alto el fuego desde octubre de 2025, tras más de dos años de ofensiva de Israel.
La Comisión Electoral Central (CEC) de Palestina ha indicado que más de un millón de personas están llamadas a las urnas para elegir a los representantes en 184 de los 421 consejos locales, entre ellos cerca de 70.500 votantes en Deir al Balá, la única circunscripción gazatí incluida en el proceso, tras una campaña electoral que se ha extendido durante catorce días.
Trump pausa la guerra con la negociación en el aire
La extensión indefinida del alto el fuego decretada por el presidente estadounidense, Donald Trump, abre una nueva fase en la guerra en Irán en un momento en el que las negociaciones con Teherán siguen en el aire y la crisis en Ormuz y la cuestión nuclear se mantienen como tareas pendientes y de difícil solución en cualquier eventual pacto.
Cuando la ofensiva estadounidense contra la República Islámica cumple casi dos meses, Trump ha vuelto a dar otro giro en su estrategia en la guerra con una tregua flexible y sin aparente fecha de caducidad que justifica en las supuestas divisiones en el seno de la República Islámica sobre el acuerdo final a negociar con la parte norteamericana.
EEUU sigue deteniendo buques de Irán en medio de la incertidumbre sobre la negociación
El Comando Central de Estados Unidos continúa deteniendo buques mercantes y petroleros de Irán este viernes como parte del bloqueo naval que el presidente Donald Trump ordenó mantener vigente pese a extender el alto al fuego y en medio de incertidumbre sobre la posibilidad de una segunda ronda de negociaciones con Teherán en Pakistán.
Las fuerzas armadas de Estados Unidos compartieron una fotografía del destructor de misiles guiados USS Rafael Peralta deteniendo a un buque con bandera iraní que pretendía navegar hasta un puerto de la república Islámica.
Aunque no existen datos consolidados por el Comando Central, al menos 29 barcos que transitaban desde o hacia puertos de Irán han sido obligados a detener su marcha de acuerdo con medios locales desde que inició el bloqueo el 13 de abril.
Las negociaciones de paz
El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, aseguró la madrugada del sábado que no hay ninguna reunión planeada de la delegación de Teherán con representantes de Estados Unidos en Pakistán.
EE.UU. sanciona a una red vinculada a Irán antes de retomar las negociaciones en Pakistán
Estados Unidos impuso este viernes sanciones financieras a una red a la que acusa de impulsar el comercio petrolero y la "flota fantasma" de Irán, una medida anunciada la víspera de la llegada de los enviados especiales de la Casa Blanca a Pakistán para participar en una nueva ronda de negociaciones de paz con Teherán.
Las sanciones anunciadas por el Departamento del Tesoro afectan a la refinería independiente china Hengli Petrochemical y a unas 40 compañías navieras y buques vinculados a la denominada por Washington como "flota en la sombra" que transporta petróleo iraní.
El ministro iraní de Exteriores llega a Islamabad ante la visita de enviados de EE. UU.
El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abás Araqchí, llegó este viernes a Islamabad para reunirse con la cúpula civil y militar de Pakistán, un viaje que coincide con el anuncio de Estados Unidos del inminente envío de una delegación a la capital paquistaní para intentar desbloquear la crisis regional.
A su llegada, el jefe de la diplomacia iraní fue recibido por el viceprimer ministro y titular de Exteriores paquistaní, Mohammad Ishaq Dar, y por el mariscal de campo Asim Munir, jefe de las Fuerzas de Defensa.
La OMI ha registrado 29 ataques contra buques en el golfo Pérsico desde que empezó guerra
La Organización Marítima Internacional (OMI) ha registrado 29 ataques "verificados" en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz desde que comenzó la guerra contra Irán el pasado 28 de febrero, a la que sucedió el bloqueo del estrecho.
Esos ataques han dejado diez muertos y daños de distinta consideración en las naves. La OMI no identifica a los atacantes, aunque tanto Irán como EEUU se han atribuido algunos de los ataques.
Una niña israelí de 11 años muere por las heridas causadas por misil iraní semanas atrás
Nesya Karadi, una niña israelí de 11 años, falleció este viernes por las heridas causadas por un misil iraní provisto de bombas de racimo que cayó el pasado 1 de abril en la localidad de Bnei Brak (centro de Israel), informaron las autoridades municipales de dicha ciudad.
Karadi había sido hospitalizada en el Centro Médico Sheba, en el área metropolitana de Tel Aviv, donde los equipos médicos lucharon por salvarle la vida.
El G7 subraya su determinación para que Irán no tenga nunca la bomba atómica
Los miembros del G7 subrayaron este viernes su determinación para que Irán "no desarrolle ni adquiera nunca armas nucleares" e hicieron un llamamiento para "el respeto íntegro" del Tratado de No Proliferación (TNP), del que ese país es uno de los que lo ha firmado y ratificado.
En una declaración, el grupo de directores sobre la no proliferación de armas nucleares de los siete países más ricos (Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Japón, Francia, Italia y Canadá) defienden "el papel esencial" del TNP "para la promoción de la paz y de la seguridad internacionales".
El ejército israelí mata a 6 supuestos miembros de Hizbulá, pese al alto el fuego en Líbano
El Ejército israelí aseguró haber matado este viernes a seis supuestos miembros de la milicia chií Hizbulá en Bint Jbeil, al sur de Líbano, pese a la prórroga de alto el fuego durante tres semanas más entre ambos países anunciada la pasada madrugada por la Casa Blanca.
"Se produjo un intercambio de disparos entre los terroristas y las fuerzas de seguridad (israelíes), durante el cual se abatió a dos terroristas (...) En el ataque, otros cuatro terroristas más que estaban en el lugar fueron abatidos", dijo el Ejército de Israel en un comunicado.
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