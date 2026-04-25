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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump habla de una "edad dorada de Oriente Medio" tras el acuerdo de alto el fuego con Irán

Teherán desmiente que esté previsto un encuentro con Estados Unidos en Islamabad

Los ministros de Exteriores de Irán y Pakistán.

Los ministros de Exteriores de Irán y Pakistán. / MINISTERIO DE EXTERIORES DE PAKISTÁN EN X

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Las negociaciones de paz entre Irán y EE.UU previstas para realizarse en Islamabad continúan en entredicho, ante la ausencia de avances diplomáticos que permitan asegurar que las partes viajarán a la capital paquistaní para reanudar sus encuentros bilaterales pese a los esfuerzos de los mediadores.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

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