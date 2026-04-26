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Intento de atentado a Trump, en directo | El atacante, detenido por el FBI, actuó solo y llevaba un arma larga
El presidente estadounidense sale ileso de un atentado en la cena de corresponsales de la Casa Blanca
Redacción
El presidente estadounidense, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, han tenido que ser evacuados este sábado de una cena organizada por la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca a raíz de un incidente de seguridad registrado durante el evento, en el que se han escuchado varios disparos, tal y como se ha podido ver en la retransmisión en directo del acto. El agresor ha sido detenido y, según el FBI, llevaba un arma larga.
Tras el atentado, Trump ha confirmado que el detenido es residente en el estado de California y ha actuado por su cuenta, calificándolo de "lobo solitario" y "persona con graves problemas".
Cuatro presidentes de EEUU asesinados
Los recientes episodios contra Trump no son, sin embargo, una anomalía en la historia del país. Cuatro presidentes en ejercicio han sido asesinados a lo largo de la historia estadounidense: Abraham Lincoln en 1865, James A. Garfield en 1881, William McKinley en 1901 y John F. Kennedy en 1963. Una estadística que, según los Archivos Nacionales de EE.UU., equivale a que uno de cada nueve presidentes ha perdido la vida a manos de un agresor.
El primero fue Lincoln, abatido a quemarropa en el Teatro Ford de Washington por el actor confederado John Wilkes Booth mientras asistía a una función teatral. Le siguieron Garfield, tiroteado en una estación de ferrocarril de la capital por un aspirante a cargo público despechado, y McKinley, alcanzado por dos balas durante un acto público en Búfalo.
McKinley llegó a disuadir a los presentes de linchar a su atacante, pero murió una semana después, pues una de las balas nunca pudo ser extraída.
Kennedy cerró esta negra lista el 22 de noviembre de 1963 en Dallas (Texas), cuando el exmarine Lee Harvey Oswald le disparó desde un edificio cercano durante un desfile en automóvil descapotable.
Trump es objeto de tres atentados en dos años, una cifra sin precedentes en EEUU
Casi dos siglos después de que un pistolero fallara dos veces sus disparos contra Andrew Jackson en los corredores del Capitolio, la sombra del magnicidio sigue sobrevolando la política estadounidense. El presidente Donald Trump ha sido objeto de tres atentados en los últimos dos años, una cifra sin precedentes en la historia moderna del país.
Un hombre disparó esta pasada noche fuera de la sala donde el presidente estadounidense, Donald Trump, asistía a la cena de gala de corresponsales de la Casa Blanca en Washington. El individuo, Cole Allen, un californiano de 31 años, fue interceptado y detenido por el Servicio Secreto. Trump resultó ileso.
El 13 de julio de 2024 sufrió un atentado mientras pronunciaba un discurso en un mitin de su candidatura en Butler (Pensilvania). Tan solo sufrió una herida por bala en su oreja derecha, si bien un ciudadano perdió la vida y otro resultó herido. El autor del disparo, Thomas Matthew Crooks, un joven de 20 años, fue abatido.
Dos meses después -el 15 de septiembre- sobrevivió a otro intento mientras jugaba al golf en su club de West Palm Beach (Florida). El Servicio Secreto detectó a un hombre armado con un rifle apostado entre la maleza junto al campo. El sospechoso, Ryan Routh, de 58 años, huyó antes de abrir fuego y fue detenido posteriormente.
Además, el 12 de octubre de ese mismo año, un hombre armado, Vem Miller, de 49 años, fue detenido en el control de seguridad de un mitin de Trump en Coachella, California. Fue puesto en libertad el mismo día bajo fianza y negó cualquier intención de matar al expresidente.
"Odio decir que me siento honrado"
"Odio decir que me siento honrado" de que ocurra a las personas "que más hacen", comentó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de que un hombre armado intentara irrumpir en la gala de corresponsales de la Casa Blanca en Washington. Es el último de una serie de incidentes contra el dirigente republicano en dos años. Trump, de 79 años, sufrió un primer intento de asesinato en el que resultó herido en una oreja en julio de 2024 durante un mitin para las elecciones presidenciales.
Dos meses más tarde, las autoridades sospechan que un hombre intentó asesinarlo en su campo de golf en Florida. "Le pregunto respetuosamente: ¿por qué cree que le sigue pasando esto?", dijo un periodista a Trump, después de que un hombre armado intentara irrumpir en una gala a la que asistía el mandatario en Washington y fuera detenido tras dispararle a un agente de las fuerzas del orden.
Trump, de 79 años, tenía una respuesta preparada. "Bueno, ya sabes, he estudiado los asesinatos", empezó diciendo y siguió en tono filosófico. "Y debo decirte que las personas más influyentes, las que más hacen (...) fíjate en Abraham Lincoln (...) las personas que causan mayor impacto son aquellas a las que persiguen", declaró. "Odio decir que me siento honrado por ello, pero he hecho mucho", añadió Trump. "Hemos cambiado este país, y hay mucha gente a la que eso no le gusta. Así que creo que esa es la respuesta".
Trump: "No parecía un edificio muy seguro"
El sospechoso detenido, Cole Tomas Allen, según las primeras investigaciones, apareció armado en uno de los controles de seguridad del hotel Washington Hilton, donde se celebraba el evento, e intentó atravesar corriendo el vestíbulo mientras disparaba con un arma todavía no identificada antes de acabar reducido por los agentes del Servicio Secreto.
Una irrupción cerca del vestíbulo que ha puesto en cuestión la seguridad del hotel Hilton. "Tengo que decir que examinamos las condiciones de este lugar", ha explicado en referencia al hotel, "y no parecía un edificio muy seguro, y no quería decir esto, pero por cosas como ésta tenemos que contar con los atributos (del salón de baile), porque tiene cristal a prueba de balas y es a prueba de drones, y el Ejército lo recomienda, y el Servicio Secreto también".
"El caso es que, hoy en día, nos hacen falta medidas de seguridad como nunca antes se han visto", ha concluido.
Sánchez condena el ataque a Trump: "La violencia nunca es el camino"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha condenado este domingo el intento de ataque sufrido por el presidente estadounidense, Donald Trump, en Washington, y ha señalado que "la violencia nunca es el camino".
"Condenamos el ataque que se ha producido", ha escrito Sánchez en X, en referencia al tiroteo que ha obligado a evacuar a Trump mientras asistía a la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA).
Sánchez ha añadido: "La violencia nunca es el camino. La humanidad solo avanzará a través de la democracia, la convivencia y la paz".
Condena de Israel "en los términos más enérgicos"
El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar, condenó "en los términos más enérgicos posibles" el tiroteo. "Condeno el tiroteo ocurrido durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca a la que asistió el presidente Trump, y felicito a las fuerzas de seguridad estadounidenses por su rápida actuación para neutralizar al atacante. Tolerancia cero ante la violencia política", escribió Saar en una publicación en X. En dicho 'post' también añadió que "Israel apoya incondicionalmente a Estados Unidos y al presidente Trump
¿Qué se sabe del intento de atentado a Donald Trump?
El presidente estadounidense, Donald Trump, y los demás presentes en la tradicional cena de corresponsales de la Casa Blanca fueron evacuados este sábado por la noche tras unos disparos en un intento de atentado en el hotel Hilton. Esto es lo que se sabe del tiroteo
Trump: "Esto no va a disuadirme de ganar la guerra en Irán"
Donald Trump afirmó que el tiroteo durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca no lo disuadiría de la guerra con Irán, aunque consideró poco probable que el incidente estuviera vinculado al conflicto. "Esto no va a disuadirme de ganar la guerra en Irán. No sé si esto tuvo algo que ver, realmente no lo creo, basándome en lo que sabemos", dijo Trump a los periodistas en una rueda de prensa en la Casa Blanca tras el incidente de seguridad. Trump había dicho antes, sin embargo, que "nunca se sabe" si el suceso podría estar relacionado con la guerra con Irán, y señaló que los investigadores estaban trabajando para determinar el móvil del atacante, a quien describió como un "lobo solitario". El mandatario estadounidense había cancelado más temprano el sábado el viaje de sus enviados a Pakistán para las conversaciones de paz con Irán, tras quedar insatisfecho con la postura negociadora de Teherán después de casi dos meses de guerra.
Conmoción en Pakistán
El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, dijo estar "profundamente conmocionado" por el tiroteo registrado durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca. "Aliviado de saber que el presidente Trump, la primera dama y otros asistentes están a salvo. Mis pensamientos y oraciones están con él, y le deseo continua seguridad y bienestar", expresó el pakistaní en X, donde calificó el incidente de perturbador. Trump canceló el sábado el viaje de sus enviados especiales a Islamabad para entablar diálogo con Teherán, poco después de que el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, abandonara la capital paquistaní sin aparentes avances en las negociaciones para poner fin a la guerra en Oriente Medio.
La UE celebra que Trump esté "a salvo"
La alta representante de Exteriores de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas, celebró este domingo que Donald Trump, así como el resto de asistentes, esté "a salvo" tras el tiroteo que obligó a evacuar este sábado al presidente estadounidense mientras asistía a la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA).
"Me alegra saber que todos los asistentes, incluido el presidente Trump, se encuentran a salvo tras el tiroteo ocurrido en la cena de corresponsales de la Casa Blanca," dijo la jefa de la diplomacia europea a través de un mensaje en redes sociales.
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