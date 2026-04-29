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Posible ataque antisemita

La policía de Londres detiene a un hombre tras apuñalar a dos personas en un barrio de mayoría judía

Vehículos de la policía metropolitana de Londres.

Vehículos de la policía metropolitana de Londres. / BEN STANSALL / AFP

Redacción

Londres

Dos personas han resultado heridas este miércoles en un ataque con cuchillo en Golders Green, un distrito de Londres con una importante comunidad judía. La policía ha detenido a un sospechoso, según han informado dos organizaciones judías británicas.

"Hoy se produjo un ataque con cuchillo en Golders Green. El sospechoso ha sido detenido", ha escrito en X la organización judía Community Security Trust (CST).

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"Dos víctimas fueron apuñaladas y están siendo atendidas por Hatzola", un servicio de emergencias voluntario de Golders Green, ha añadido, por su parte, la asociación Shomrim North West London, añadiendo que el hombre estaba "armado con un cuchillo e intentaba apuñalar a personas judías".

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