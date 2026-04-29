Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Liberado en Bielorrusia el periodista polaco Andrzej Poczobut como parte de un intercambio con Minsk

El periodista polaco Andrzej Poczobut, condenado a ocho años de prisión en Bielorrusia por provocar daños a la seguridad nacional del país e incitar al odio, ha sido puesto en libertad por las autoridades de Minsk y ha cruzado a Polonia, donde ha sido recibido por el primer ministro polaco, Donald Tusk, que ha desvelado gestiones de Varsovia para lograr su salida de la cárcel.

"Andrzej Poczobut libre. Bienvenido a casa polaca, amigo", ha señalado el dirigente polaco en una publicación en redes sociales en la que se le ve junto al periodista, todavía con el pasaporte en la mano, en la zona fronteriza entre Polonia y Bielorrusia.

Tusk ha recalcado que el intercambio en la frontera con Bielorrusia es "el final de un complicado juego diplomático que ha durado dos años" y que ha estado "lleno de giros dramáticos", reconociendo "la gran ayuda" durante todo el proceso de sus socios estadounidenses, rumanos y moldavos. "Les agradezco a todos en nombre de Andrzej Poczobut y en el mío propio", ha indicado.