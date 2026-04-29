Rusia justifica la ausencia de armamento en el desfile del Día de la Victoria por miedo a un ataque de Ucrania

El Kremlin justificó este miércoles la ausencia de armamento en el desfile militar del 9 de mayo, por primera vez en casi 20 años, debido a la intensificación del "terrorismo ucraniano". "En el marco de la amenaza terrorista, por supuesto, se toman toda clase de medidas para minimizar los riesgos", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria. Subrayó que "el régimen de Kiev, que cada día pierde terreno en el campo de batalla, ahora se ha involucrado de lleno en la actividad terrorista".

Ésta es la primera vez desde 2007 que la conocida como Parada de la Victoria tendrá lugar sin la presencia de tanques, piezas de artillería y misiles. "De todas formas, habrá parada, aunque en un formato reducido (...) No olvidemos que, sea como sea, el pasado año fue un aniversario redondo", dijo, en alusión a que en 2025 se cumplieron 80 años de la derrota de las tropas hitlerianas ante el Ejército Rojo en la Gran Guerra Patria (1941-1945).

El Ministerio de Defensa de Rusia informó el martes, cerca de la medianoche, sobre su decisión y esgrimió como argumento "la situación operativa actual". La nota castrense subrayó que por el adoquinado de la plaza Roja sí marcharán militares y alumnos de escuelas castrenses y también habrá una parada aérea.

La prensa independiente opina que el motivo real de la decisión es el desarrollo de misiles de largo alcance por parte de Ucrania y al hecho de que los drones enemigos llegan a objetivos situados a más de 1.000 kilómetros de distancia del teórico frente de guerra.

Los blogueros militares han sugerido en las últimas semanas que Moscú se planteó incluso suspender el acto, aunque admitieron que dicha decisión sería un duro revés para la imagen del Kremlin.

La parada militar se celebra anualmente en el Día de la Victoria, la fiesta más importante para los rusos, desde 1995, cuatro años después de la caída de la Unión Soviética.

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Situación de la guerra

El Kremlin reconoció esta semana las consecuencias de los ataques ucranianos contra la refinería de petróleo de Tuapse. Paralelamente, las fuerzas ucranianas avanzaron recientemente en las direcciones de Járkov y Orikhiv. En solo una noche del lunes al martes, Rusia lanzó 123 drones hacia Ucrania. El frente se ha convertido en una zona difusa con ataques, muchas veces con drones o vehículos robotizados, incluso a 100 kilómetros del frente teórico. Según los analistas de ISW, Rusia continúa las operaciones ofensivas al norte, noreste y sureste de la ciudad de Sumy, pero no se han confirmado los avances por diversas fuentes. Blogueros militares rusos afirmaron que las fuerzas rusas avanzaron al oeste de Taratutyne (al sureste de la ciudad de Sumy) y al sur de Ryasne (al sureste de la ciudad de Sumy). El asesor del Ministerio de Defensa de Ucrania (MoD) en tecnología de defensa y experto en drones y guerra electrónica (EW), Serhiy 'Flash' Beskrestnov, informó el martes, 28 de abril, que las fuerzas rusas están utilizando nuevamente drones BM-35 de largo alcance en la dirección de Sumy.