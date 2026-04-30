Carlos III busca reforzar su imagen en Bermudas frente al creciente desapego de los países de la Commonwealth por la monarquía

El rey Carlos III de Inglaterra inicia este viernes una visita a Bermudas tras cuatro días de pompa y halagos en Estados Unidos. La visita, la primera de un monarca británico desde 2009, tiene por objetivo reforzar la imagen de la corona en este Territorio Británico de Ultramar (OT, en sus siglas en inglés), donde el rey sigue siendo soberano a pesar de contar con un Parlamento y con un Gobierno propios. Carlos III ejercerá de nuevo su papel diplomático para estrechar los vínculos con el archipiélago en un momento de creciente desapego de algunos países de la Commonwealth hacia la monarquía.

Bermudas ha expresado en los últimos años su descontento con algunas decisiones aprobadas por Londres sin el consentimiento del Parlamento local, algo que ha llevado al Gobierno de las islas a reclamar una mayor autonomía. "No somos una isla plenamente democrática, esto es un hecho", afirmó el premier del territorio, David Burt, en 2022. Ese mismo año, con motivo del fallecimiento de Isabel II, afirmó que el siguiente paso es que Bermuda "se convierta en un Estado soberano", aunque evitó especificar si sería bajo una república o bajo el actual modelo. "Este será un tema que se debatirá en otra ocasión", se limitó a decir en una entrevista a la BBC.

Debate abierto

La muerte de Isabel II marcó un punto de inflexión para algunos OT y también para algunos reinos de la Commonwealth, los cuales abrieron el debate sobre el fin de la monarquía. El primer ministro de Bahamas, Philip Davies, amagó con la convocatoria de un referéndum para destituir a Carlos III y proclamar la república, aunque por ahora esta votación no se ha llevado a cabo. Más recientemente, en 2024, Jamaica presentó un proyecto de ley para acabar con la monarquía en el país, un proceso que todavía sigue en marcha a pesar de que su tramitación se ha ralentizado.

Miembros de la familia real británica han asegurado que respetarán la voluntad de estos países y han expresado su apoyo a las decisiones tomadas por sus ciudadanos, pero lo cierto es que la creciente desafección hacia la antigua metrópoli amenaza con dejar aún más en evidencia la pérdida de influencia del Reino Unido en el ámbito internacional. Tanto el Gobierno británico como el propio Carlos III son conscientes de ello, y es por este motivo que el monarca ha tratado de mantener su agenda internacional lo más activa posible, incluidas sus recientes visitas a Australia y a Canadá, a pesar del cáncer que padece.

Visita estratégica

La visita a Bermudas forma parte de los esfuerzos de la corona por mantener su influencia más allá de las islas británicas. Uno de los momentos más esperados de su estancia será la visita a una exposición dedicada a la historia del archipiélago y a su papel en el comercio transatlántico de esclavos. La relación durante siglos de la familia real con esta actividad ha provocado las críticas de algunos Estados de la Commonwealth, que han reclamado reparaciones históricas. No está previsto que Carlos III haga mención a este asunto durante la visita, pero sí se ha percibido un cambio de tono en sus discursos desde su ascenso al trono, algo que confirma sus intentos de limar asperezas con las antiguas colonias y de romper con la línea menos transigente mantenida por Isabel II en ese sentido.

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Todavía no está claro qué efectos tendrá la visita del monarca a Bermudas, aunque su conocida defensa de la biodiversidad y de los hábitats locales ya le ha valido el reconocimiento de los máximos representantes del archipiélago, cada vez más golpeado por los efectos del cambio climático. La independencia del territorio todavía no cuenta con un apoyo mayoritario de la población —el 74% de los votantes la rechazaron en el referéndum de 1995— pero Carlos III es consciente de que, para mantener la influencia de la corona, deberá seguir respetando la máxima de 'be seen to be believed'. O lo que es lo mismo: para que crean en ti, tienes que dejarte ver.