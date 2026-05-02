Una diputada trotskista, Myriam Bregman, se convierte en la política más valorada de Argentina, muy por delante de Milei

"Lo tenía arriba mío y me gritaba todo el tiempo. Nos decía 'asesinos', cosas que no tienen ni pies ni cabeza". La diputada Myriam Bregman no salía de su asombro ante la furia de Javier Milei. El presidente asistió al Congreso argentino para defender a capa y espada a su jefe de ministros, Manuel Adorni, quien intentó explicar su notable ascenso económico de estos dos últimos años sin responder a las preguntas específicas de los legisladores de la oposición. Entre ellos estuvo Bregman, una abogada defensora de derechos humanos que pertenece al Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT). Se trata de una coalición con fuerte predominio del trotskismo. Desde hace años mantiene una disputa especial con Milei, cuyos insultos no parecen ser solo ideológicos.

Mientras gritaba en uno de los palcos del Congreso, acompañado de sus inmediatos colaboradores y su hermana, Karina Milei, una encuesta de la consultora brasileña Atlas Intel y la agencia Bloomberg ofrecía números sorprendentes de la crisis argentina. De un lado, la aprobación del anarcocapitalista cayó en abril a su nivel más bajo desde que tomó las riendas del Ejecutivo, en diciembre de 2023: solo es ponderado por el 35,5% , mientras que el 63% la desaprueba, consolidando una tendencia descendente sostenida desde fines de 2025, cuando el respaldo era del 44%. Pero, a la vez, el sondeo revela que en estos momentos Bregman es la figura política con mejor imagen con un 47%, seguida por el gobernador bonaerense Axel Kicillof, nada menos que Cristina Kirchner (41%), la senadora oficialista Patricia Bullrich (37%) y luego el extertuliano televisivo (36%). El salto en la popularidad de la diputada solo tiene un precedente: la gran debacle económica y social de 2001, cuando, en medio del derrumbe de los partidos tradicionales, otro extrotskista, Luis Zamora, alcanzó una relevancia inusitada y efímera en las urnas.

Bergman, de 54 años, es conocida por muchos argentinos por el modo en que desafió a Milei durante el debate de los candidatos presidenciales en 2023. Lo llamó "gatito mimoso del poder", pese a su manera de presentarse como un emergente de la lucha contra la casta política. "En ese momento todos se arrodillaban ante él. Las cosas también hay que mirarlas con esa perspectiva", dice la legisladora.

La crifras del descontento

En la calle la saludan como nunca antes. Le recuerdan lo del "gatito mimoso". "Es un reconocimiento a lo que hemos hecho y también a nuestras ideas", dijo recientemente al diario Perfil. Este instante de mayor visibilidad se relaciona con la situación que atraviesa el país. La mitad de sus habitantes, consigna la encuesta de Atlas Intel, tuvo que buscar un trabajo adicional y entre ellos, el 60%, admite que lo hizo simplemente para llegar a fin de mes. Un 58% redujo su consumo y casi el 33% recurrió al endeudamiento. El 82,8% lo hizo para comprar alimentos, el 60,7% para pagar servicios básicos y el 45% para abonar deudas anteriores. El 56% de los consultados estima que la economía empeorará en los próximos seis meses y el 49% anticipa un deterioro en la situación de su familia. Un 55,2% contempla reducir la compra de bienes duraderos. A diferencia de encuestas precedentes, los principales problemas del país son la corrupción ( 50,3%) y los efectos de la crisis. Un 62% considera probable o muy probable que en los próximos meses se conozcan casos más impactantes que el "criptogate" que involucra a los hermanos Milei o hechos que salpican a sus colaboradores.

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Ese es el trasfondo que parece explicar el ascenso de una figura en las antípodas ideológicas del Gobierno. Bergman, conocida como "la Rusa", por su ascendencia judía, lo que no le quita ser una denunciante implacable de las acciones de Israel en Gaza y Oriente próximo, forma parte de un frente de izquierdas que es a la vez muy crítico de las fuerzas opositoras tradicionales. El trotskismo suele obtener un promedio del 3% nacional en los comicios generales y no es proclive a hacer alianzas con partidos "burgueses". El crecimiento puede ser pasajero o informar acerca de indicios de una nueva etapa de la política argentina. "Eso nos plantea un desafío muy grande por delante. Nosotros creemos que hay que asumirlo, empezar a discutir qué vamos a hacer con ese reconocimiento, con esos números que nos dan las encuestas, no para pensar una carrera individual, sino para pensar de verdad cómo sacamos a nuestro país del lugar en el que está sumido". Según Bregman, "Milei ha venido a terminar de reventar todo, no es algo nuevo, es la consecuencia de lo viejo", y ahora hay que "pensar algo nuevo, un nuevo movimiento histórico que saque al país de este lugar. El desafío que nos dejan no es poco".