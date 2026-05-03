Un gran petrolero iraní evade el bloqueo de EEUU en el estrecho de Ormuz

Un "superpetrolero" iraní (NITC, en inglés), con más de 1,9 millones de barriles de crudo a bordo, valorados en unos 220 millones de dólares, logró evadir el bloqueo que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos mantienen sobre el estrecho de Ormuz, de acuerdo a lo difundido este sábado por el portal especializado TankerTrackers.

Según una publicación en la red social X, la nave llamada 'HUGE' (9357183) "fue vista por última vez frente a las costas de Sri Lanka, hace más de una semana" y actualmente navega por el estrecho de Lombok, en Indonesia, "en dirección al archipiélago de Riau", sin que la información detalle cómo y cuándo lograron escapar de la contención del país norteamericano. De acuerdo al mismo portal de seguimiento, 'HUGE' se encontraba en aguas de Irán el pasado 13 de abril, cuando EEUU anunció el bloqueo de las naves de carga.

Aunque la información no ha sido corroborada por las fuerzas estadounidenses, al contrario, estas, a través del Mando Central del Ejército de EEUU (Centcom) reportaron este mismo sábado que desde hace 20 días han impedido el paso de 48 barcos, con salida o destino a puertos iraníes, en el contexto del bloqueo del estrecho de Ormuz. De igual forma, medios oficiales de Irán han afirmado que hasta el pasado jueves al menos 52 naves iraníes han logrado escapar del bloqueo estadounidense.

Después de tres semanas de alto el fuego, tanto Irán como Estados Unidos siguen manteniendo un bloqueo selectivo del estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el tráfico de petróleo, gas y otras materias primas esenciales para la economía mundial. Mientras, las conversaciones para alcanzar un acuerdo de apertura de la zona se mantienen estancadas.

"Quieren llegar a un acuerdo. No estoy satisfecho con ello, así ya veremos qué pasa", indicó el presidente de EEUU, Donald Trump, este viernes desde la Casa Blanca, en uno de los tantos mensajes confusos que el mandatario ha enviado, asegurando que su Administración mantiene conversaciones por vía telefónica, mientras que reitera que no saben quién toma las decisiones en Teherán porque su liderazgo está diezmado o escondido tras 40 días de ataques que entraron en una pausa el pasado 8 de abril. Irán, desde entonces, ha presentado varias propuestas de negociación, la última el jueves, a través de los mediadores pakistaníes, aunque Washington sigue sin mover pieza sobre una posible reanudación de los encuentros en Islamabad.

El impacto para la economía iraní de estas acciones es relativamente mucho menor que las consecuencias para la economía mundial, con el barril de crudo por encima de los 100 dólares y los precios de la energía al alza.