La Fiscalía de Roma investiga el abordaje israelí de la flotilla rumbo a Gaza por un posible delito de secuestro de personas

La Fiscalía de Roma ha abierto una investigación sobre la controvertida actuación de las fuerzas israelíes en el abordaje, el pasado jueves, de la flotilla con ayuda humanitaria destinada a Gaza, según han informado este lunes varios medios italianos.

La investigación se ha iniciado a raíz de tres denuncias distintas, también relacionadas con la detención del brasileño Thiago de Ávila y el español de origen palestino Saif Abukeshek, que continúan bajo custodia de las autoridades israelíes.

Los delitos que examina la fiscalía serían graves. Entre otros, se investigan presuntos delitos de secuestro de personas y daños con riesgo de naufragio ("danneggiamento con pericolo di naufragio", en la formulación jurídica italiana). La apertura de diligencias se sustenta además en que varios barcos navegaban bajo bandera italiana, de acuerdo con la agencia estatal italiana Ansa.

La última misión de la Flotilla Global Sumud zarpó el 26 de abril desde la isla italiana de Sicilia. En octubre pasado, la Fiscalía de Roma ya había abierto una investigación similar, que incluía además la hipótesis de delito de tortura, tras un anterior intento del mismo grupo humanitario de enviar una flotilla a Gaza.

Críticas de Meloni

La decisión del Ministerio Público llega después de que el Gobierno de Giorgia Meloni —hasta ahora más bien cauteloso ante las denuncias contra las autoridades israelíes— empleara la semana pasada un tono inusualmente duro tras el abordaje de parte de la flotilla que navegaba rumbo a Gaza, que afectó a una veintena de embarcaciones y unos 175 activistas.

En particular, el Gobierno italiano reclamó la semana pasada la liberación "inmediata" de los italianos detenidos, a quienes calificó de "ilegalmente retenidos". Además, en una nota conjunta con Alemania, Roma condenó "el secuestro de las embarcaciones" de la Global Sumud Flotilla, ocurrido en aguas internacionales frente a las costas griegas.

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El Ejecutivo italiano pidió asimismo a Israel el "pleno respeto del derecho internacional" y que se evitasen las "acciones irresponsables", en uno de los pronunciamientos más contundentes del Ejecutivo italiano desde el inicio de la guerra en Gaza. Los pronunciamientos coincidieron con diversas manifestaciones de protesta en toda Italia de grupos de la sociedad civil, en respuesta al operativo ejecutado por las autoridades israelíes.