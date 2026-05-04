Zelenski pide a los líderes "una voz común" para negociar con Rusia en la primera cumbre de la Comunidad Política Europea con Canadá

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha pedido este lunes presionar al presidente ruso, Vladímir Putin, para que opte por la vía diplomática, y a los líderes, encontrar "una voz común" de cara a unas posibles negociaciones con Rusia, durante la cumbre de la Comunidad Política Europea en Yereván (Armenia) que, por primera vez, ha contado con la participación de Canadá.

"Necesitamos encontrar un formato diplomático viable y Europa debe estar presente en cualquier negociación", ha dicho Zelenski en un discurso al inicio de la cumbre. "Estamos en contacto con Estados Unidos y comprendemos sus puntos de vista", ha añadido, dando a entender que Washington se opone. "Sin embargo, sería conveniente desarrollar una voz común europea para las negociaciones", ha añadido el presidente.

Zelenski ha agradecido el respaldo de los europeos y ha llamado a continuar aumentando la presión sobre Moscú con sanciones y el apoyo a Ucrania. "Toda ayuda cuenta, especialmente en defensa aérea", ha insistido. "Este verano será un momento clave para que Putin decida qué hacer a continuación: ampliar la guerra o avanzar hacia la diplomacia, y debemos presionarlo para que opte por la diplomacia", ha defendido el ucraniano.

Alianza Canadá-Europa

Zelenski ha hecho esas declaraciones durante la octava cumbre de la Comunidad Política Europea, una institución informal que agrupa a los países de la Unión Europea, pero también del Cáucaso, los Balcanes Occidentales o Turquía. Creada en respuesta a la invasión rusa de Ucrania, el objetivo era establecer un foro de debate político que permitiera a los europeos acercar posturas en cuestiones desde económicas hasta de seguridad.

"Hay una manera europea de hacer las cosas, a través del multilateralismo, de las Naciones Unidas y en el respeto al derecho internacional", ha dicho el presidente del Consejo Europeo, António Costa, durante una declaración a la prensa al término de la reunión. "En el contexto geopolítico actual, resulta cada vez más evidente que nuestro continente necesita una visión de 360º grados para su seguridad", ha dicho el portugués.

En este contexto, el propio Costa y el primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, invitaron a Canadá a participar por primera vez en el foro. El primer canadiense, Mark Carney, aceptó la invitación dando una idea de la buena sintonía con sus homólogos europeos. "Cualquier debate sobre la paz y la estabilidad en nuestro continente debe incluir a nuestros socios afines fuera de Europa", ha dicho el presidente del Consejo Europeo.

Costa ha asegurado que la participación de Carney "es un reflejo de la sólida y creciente alianza" entre Europa y Canadá. "Estamos demostrando no solo la solidez de nuestros valores al defender el orden internacional basado en normas", ha dicho el propio Carney durante su intervención, "sino también el valor de nuestra fuerza".

El primer ministro canadiense ha dicho que ve a su país como "un complemento ideal" para "los objetivos económicos y de seguridad" de Europa. "Algunos han utilizado la integración como arma, y las normas no están frenando a los extremistas", ha dicho Carney, "debemos afrontar el mundo tal como es, no como nos gustaría que fuera".

"Sabemos que la nostalgia no es una estrategia, pero no creemos que estemos destinados a someternos a un mundo más transaccional, aislado y brutal, y encuentros como este apuntan hacia un futuro mejor", ha dicho el candiense. Carney ha dicho que la presencia de Canadá en la cumbre es "un imperativo moral".

Para el canadiense la alianza tiene un inmenso potencial "para construir un mundo mejor, más próspero, sostenible y justo para nuestros ciudadanos". El orden internacional se reconstruirá, ha dicho Carney, "pero se reconstruirá desde Europa. Por ello, valoro enormemente el simbolismo de esta invitación", ha añadido.

El contraste con Washington

Pero no todo el mundo parece estar de acuerdo con ese orden mundial. La participación de Carney en la reunión de la Comunidad Política Europea llega en plena escalada de tensión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En apenas unos días, el republicano ha amenazado con incrementar los aranceles sobre los coches a la UE. También ha anunciado la retirada de 5.000 soldados de Alemania y amenaza con hacer lo propio en España e Italia por sus diferencias sobre la guerra de Irán.

Durante una conferencia en los márgenes de la cumbre, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha reconocido que hay "dudas" entre los aliados sobre la solidaridad de Estados Unidos. También que Europa está pagando el precio de su "sobredependencia" de Washington en términos de seguridad y defensa. "Si Mark [Carney] está aquí, es porque se siente más cercano a los europeos" y están "unidos" en esa "preocupación" sobre el compromiso de la Casa Blanca, ha dicho Macron.

La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, ha calificado de "sorprendente" el momento elegido por Estados Unidos para la retirada de tropas de Alemania. "No estoy en la cabeza del presidente Trump, tendrá que explicarse él mismo", ha dicho la alta representante de la UE para la política exterior y de defensa, preguntada por si la decisión era "un castigo" al canciller alemán, Friedrich Merz.

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"Esto muestra la necesidad de desarrollar el pilar europeo de la OTAN", ha advertido la estonia, que también ha recordado que los soldados estadounidenses no están solo para defender los intereses de los europeos, sino también del propio EEUU. "Tenemos que incrementar nuestras capacidades militares y de defensa para protegernos por nosotros mismos", ha reconocido también la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.