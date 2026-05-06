La explotación de gas y petróleo en el Mar del Norte irrumpe en la campaña electoral de Escocia ante el bloqueo de Ormuz

La crisis energética global ha irrumpido con fuerza en la campaña para las elecciones al Parlamento de Escocia de este jueves. Los principales partidos han reabierto el debate sobre la concesión de nuevas licencias para la explotación de yacimientos de gas y petróleo en el Mar del Norte y han mantenido un fuerte enfrentamiento sobre la posibilidad de revertir las políticas climáticas impulsadas en los últimos años para reducir el alto coste de la vida. La extracción de recursos no renovables, fuente de riqueza durante décadas en ciudades como Aberdeen —en el noreste de Escocia—, ha sido utilizada por los partidos de derechas para apelar a los votantes en un momento de inestabilidad en los mercados energéticos internacionales.

Tanto el Partido Conservador como el partido ultra Reform UK han apostado por dar luz verde al yacimiento de petróleo de Rosebank, el mayor proyecto en desarrollo en el Mar del Norte, y también a la explotación de las reservas de gas en Jackdaw, cerca de Aberdeen. Los dos proyectos fueron paralizados por los tribunales el año pasado al considerar que el impacto ambiental de las emisiones de carbono era mayor de lo declarado inicialmente. Actualmente están en revisión, a la espera de que el Gobierno laborista decida si los aprueba definitivamente o no.

El bloqueo del estrecho de Ormuz y el consecuente aumento del precio de la energía ha puesto en una situación delicada al Partido Laborista y al Partido Nacional Escocés (SNP), quienes hasta ahora han defendido el cierre progresivo de los proyectos de extracción de gas y petróleo para dar prioridad a la transición energética. Sin embargo, la inestabilidad de los mercados ha obligado a los representantes de estos partidos a moderar su discurso y a mantener una posición ambivalente, conscientes de que cualquier movimiento en falso puede tener consecuencias negativas en sus resultados electorales.

El ministro principal de Escocia y líder del SNP, John Swinney, durante un acto de campaña en Edimburgo. / ROBERT PERRY / PA WIRE / EUROPA PRESS

Presión del sector energético

Los defensores de la concesión de nuevas licencias sostienen que la extracción de gas y petróleo ayudará a reforzar la seguridad energética de Escocia y del Reino Unido en su conjunto. Enrique Cornejo, director de política energética de Offshore Energy UK —una asociación que representa a más de 400 organizaciones y empresas del sector— asegura que la explotación de nuevos yacimientos ayudará al Reino Unido a reducir la dependencia de terceros países.

"La guerra en Irán es una señal muy clara de que el Reino Unido debe hacer todo lo posible para producir sus recursos energéticos propios", explica a EL PERIÓDICO. "Es muy importante que los Gobiernos del Reino Unido y de Escocia tengan como prioridad producir todas las formas de energía posibles porque eso nos hace menos vulnerables. No hay duda de que la producción está en una fase de declive natural, pero todavía hay muchos recursos en el Mar del Norte que se pueden explotar si las políticas energéticas son más favorables", añade.

Imagen de archivo de una refinería de petróleo / Europa Press/Contacto/Mohammed Shajahan - Archivo

Rechazo de los ecologistas

Los representantes del sector reclaman al Gobierno que ponga fin cuanto antes a los impuestos extraordinarios sobre los beneficios (windfall tax) y que permita aumentar la producción para aumentar al mismo tiempo la recaudación, pero las organizaciones ecologistas alertan de que la prioridad de estas compañías es pagar los impuestos más bajos posibles.

"Debido a que las reservas están en fase de declive, el sector depende de unos impuestos muy bajos para seguir siendo rentable. Hasta que el Gobierno introdujo el impuesto sobre los beneficios extraordinarios en 2022, el Reino Unido tenía uno de los tipos impositivos nominales más bajos del sector del petróleo y el gas de todo el mundo", asegura Tessa Khan, directora ejecutiva de la organización ecologista Uplift, una de las más destacadas del país.

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Los detractores de la explotación de nuevos yacimientos de gas y petróleo en el Mar del Norte sostienen que, en caso de que el Reino Unido aumente la producción, esto no repercutirá en el precio final que pagan los consumidores, ya que este está fijado según el mercado internacional y no según los niveles de producción doméstica. Aun así, la posibilidad de dar marcha atrás en los objetivos de neutralidad de emisiones está ocupando cada vez más los debates políticos y tendrá, con toda probabilidad, un peso decisivo en el resultado de las elecciones de este jueves en Escocia.