A los 87 años
Muere Ted Turner, fundador de la CNN y pionero de los canales de noticias 24 horas
El empresario construyó un influyente imperio de medios, que incluyó cadenas como TBS y TNT, tras convertir a la CNN en un referente informativo internacional
Redacción
Nueva York
El empresario estadounidense Ted Turner, fundador de la CNN, falleció este miércoles a los 87 años, informó la propia cadena. Nacido en 1938 en Cincinnati, Turner revolucionó el panorama informativo mundial con el lanzamiento en 1980 del primer canal de noticias las 24 horas. Asimismo, construyó un influyente imperio de medios que incluyó cadenas como TBS y TNT y convirtió a la CNN en un referente informativo internacional.
La Cable News Network (CNN) dio un giro radical al panorama televisivo tradicional con su apuesta por la cobertura de noticias de última hora las 24 horas del día, alcanzado fama en todo el mundo con su cobertura de la guerra del Golfo en 1991.
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