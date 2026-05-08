Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump habla de una "edad dorada de Oriente Medio" tras el acuerdo de alto el fuego con Irán

Al menos 12 muertos, uno de ellos paramédico, y 37 heridos en ataques israelíes en Líbano

Al menos doce personas murieron este jueves en una serie de ataques israelíes contra el sur del Líbano, entre ellos un paramédico que se encontraba de servicio, mientras que otras 37 resultaron también heridas pese al alto el fuego en vigor desde mediados del mes pasado.

El Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano informó de un bombardeo que causó cinco muertos y dos heridos en la localidad de Haboush; otro que dejó tres fallecidos y 15 heridos en Doueir, así como un tercero con tres víctimas mortales más y otros 19 heridos en el pueblo de Harouf.