¿Quién ha ganado las elecciones en Reino Unido 2026? Mapa de los resultados en Inglaterra, Escocia y Gales

Terremoto en el mapa electoral de Reino Unido. Se esperaba un castigo al primer ministro laborista, Keir Starmer, en estas elecciones municipales parciales en Inglaterra y regionales en Escocia y Gales, pero el varapalo ha sido mayor de lo esperado. Los dos partidos históricos de la política británica, laboristas y conservadores, se han desplomado ante el avance de Reform UK, los populistas de ultraderecha que lidera Nigel Farage. De capitalizar mediante mentiras el voto por el Brexit con el UKIP, la nueva marca de Farage ha desplazado ahora al bipartidismo en muchos de sus bastiones tradicionales, a lo que hay que sumar las posibles victorias de los independentistas escoceses y galeses.

Inglaterra

En Inglaterra estaban en juego unas 5.000 concejalías en 136 ayuntamientos (de 317 que hay en territorio inglés). Con 86 consistorios escrutados, Reform UK supera los 900 concejales, cuando en 2022 apenas había conseguido 2, aunque solo logra ser la primera fuerza en seis municipios. La irrupción del antiguo Partido del Brexit se produjo en las municipales parciales del año pasado, cuando ya sumó 667 nuevos concejales y venció en 10 ayuntamientos.

El Partido Laborista de Starmer, que había ganado las municipales de 2022 ante la erosión que le produjo a los conservadores la gestión de Boris Johnson, pierden ahora más de la mitad de las concejalías y quedan como cuarta fuerza en número de ediles al ser superados, también, por los 'tories' y por el Partido Liberal-Demócrata, que se aúpa a la segunda posición. Los laboristas han cedido más de 600 asientos y los conservadores, más de 400. Así pues, Reform UK ha pescado tanto a derecha como a izquierda, mientras que el voto más izquierdista se ha refugiado en el Partido Verde, sobre todo en las áreas urbanas, y parte del voto de derecha lo han absorbido los liberal-demócratas, sobre todo en el sur de Inglaterra.

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Además, la formación de Farage amplía su base de apoyo prácticamente en todo el territorio, lo que le sitúa como un serio rival para laboristas y conservadores de cara a las elecciones generales previstas para 2029. Por ejemplo, ha ampliado su representación en antiguos bastiones laboristas del norte y el centro de Inglaterra, donde ha ganado terreno en áreas como Wigan, Bolton, Salford y Halton, y en consistorios como Hartlepool, Tameside o Tamworth, mientras que ha conquistado Newcastle-under-Lyme a los conservadores. Su mejor resultado en el área metropolitana de Londres ha sido la victoria en Havering, en el este de la capital y limítrofe con el condado de Essex.

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Escocia

El inicio del escrutinio en Escocia apunta a que el líder del Partido Nacional Escocés (SNP), John Swinney, obtendrá una cómoda victoria, asegurándose así la reelección para su partido y la probable mayoría absoluta en el Parlamento de Holyrood.

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Gales

Tanto en Escocia como en Gales se espera otra debacle laborista y conservadora, pero la derrota del partido de Starmer puede ser especialmente dolorosa en el territorio galés, donde el laborismo ha gobernado casi sin rivales durante las dos décadas largas del gobierno autónomo. Los primeros resultados del escrutinio apuntan a un duelo muy igualado entre Reform UK y los nacionalistas de Plaid Cymru, fuerza también en ascenso.