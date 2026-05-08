Argentina acusa a la OMS de "usar" el hantavirus para "condicionar" la "decisión soberana" de abandonar la agencia de salud internacional

El Ministerio de Salud de Argentina ha acusado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) de "usar" el brote de hantavirus en el crucero de lujo 'MV Hondius', el cual partió del puerto argentino de Ushuaia rumbo a Cabo Verde y destino final Canarias, para "condicionar una decisión soberana" de su país, cuyo Gobierno anunció su salida de ese mismo organismo en marzo de 2026, siguiendo los pasos de Estados Unidos que lo hizo a comienzos de ese mismo año.

"La OMS vuelve a anteponer la política a la evidencia e intenta usar un evento sanitario extraordinario para condicionar una decisión soberana de la Argentina", ha subrayado el ministerio en un comunicado en el cual ha defendido que esta coyuntura "demuestra que la cooperación técnica no exige subordinación política".

El texto ministerial argentino ha llegado después de que el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, haya apuntado a la posibilidad de que los gobiernos de Argentina y Estados Unidos se replanteen regresar a la organización, al verse "afectados" por el brote de esta infección respiratoria a la cual, ha remarcado, "no le importan" las "fronteras" ni "la política".

Importancia de la universalidad

"Creo que se replantearán sus decisiones porque pueden ver lo importante que es la universalidad para la seguridad sanitaria porque a los virus no les importa nuestra política, ni nuestras fronteras, ni todas las excusas que podamos tener", reflexionó Tedros en rueda de prensa horas antes.

Con relación a los casos de hantavirus, el Ministerio de Sanidad argentino ha asegurado mantener "activo" el "monitoreo epidemiológico preventivo", así como sostener el intercambio de información con otros países y trabajar "junto a las jurisdicciones" para "reconstruir el recorrido de los primeros casos".

En esa línea, la autoridad sanitaria rioplatense ha reivindicado la "capacidad técnica y decisión política" del país para "proteger la salud de la población". Es por esto que, ha espetado, "sostiene la cooperación internacional cuando corresponde, incluyendo el vínculo técnico con la Organización Panamericana de la Salud, en el ámbito regional" y "sin resignar la potestad de definir sus propias decisiones sanitarias".

"Trabajar con otros países"

De este modo, el comunicado de la cartera recoge la tajante afirmación de Buenos Aires de que Argentina "no necesita pertenecer a la OMS para trabajar con otros países".

"La salud de los argentinos se defiende con gestión, capacidad técnica y decisiones propias", reza el texto añadiendo que "los organismos internacionales financiados por todos, que respaldaron medidas sanitarias ruinosas y nunca revisaron seriamente sus errores, deberían explicar sus fracasos antes de pretender imponerle condiciones a un país soberano".

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Estas palabras van en línea con el argumento ofrecido por la Casa Rosada cuando abandonó la OMS, alegando entonces "profundas discrepancias" en torno a la gestión de la pandemia de covid y en aras de la "soberanía" nacional en temas sanitarios.