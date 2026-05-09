Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Hantavirus en AlicanteDónde llueve másAviso amarilloNuevo aeropuertoMestalla obsoletoNegocio hipotecas
instagramlinkedin

Flotilla de Gaza

Albares dice que Israel liberará al activista español Saif Abukeshek "en las próximas horas"

El coordinador de la Global Sumud Flotilla, Saif Abukeshek, durante una rueda de prensa.

El coordinador de la Global Sumud Flotilla, Saif Abukeshek, durante una rueda de prensa. / Kike Rincón Europa Press

Mario Saavedra

Mario Saavedra

Madrid

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha anunciado este sábado que las autoridades de Israel han comunicado al consulado de España en Tel Aviv que el activista hispano palestino Saif Abukeshek será liberado "en las próximas horas".

Exteriores espera que, tras la liberación del activista, este pueda salir de Israel por el paso de Taba hacia territorio egipcio. "Estamos trabajando intensamente para que, en el momento en el que se produzca la salida de Saif, regrese a España con su familia lo antes posible", ha dicho en un comunicado.

Ha insistido el ministro Albares en que "no vamos a escatimar esfuerzos para su regreso pronto a España".

Noticias relacionadas

Abukeshek fue secuestrado en aguas internacionales cuando tomaba parte en una expedición de la Flotilla solidaria con Gaza. Miembros del ejército israelí lo llevaron a una cárcel de Israel para ser juzgado bajo la acusación de mantener presuntos lazos con la organización islamista Hamás. La Justicia israelí había prolongado la detención de Abukeshek, al que acusa (sin haber mostrado pruebas) de terrorismo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sanidad investiga un caso sospechoso de hantavirus en Alicante, una mujer de 32 años
  2. El frenazo inmobiliario retrasa las ventas seis meses en Valencia y eleva los descuentos
  3. Aemet activa el aviso amarillo por lluvias en Valencia: cuánto va a llover y las horas más fuertes
  4. La consellera se dirige a las familias por carta en puertas de la huelga: 'Ningún alumno puede ser rehén de un conflicto sindical
  5. Juzgan a un matrimonio que prostituía a una niña de 14 años en el trastero de su casa
  6. El Festival de les Arts se blinda ante un posible cambio de ubicación
  7. Almussafes, Benifaió, Guadassuar y Alginet protagonizan encierros en protesta por la falta de recursos en la escuela pública
  8. Cultura exige indagar si hay restos prehistóricos en la zona donde se proyecta un camping ecológico en Quesa

Albares dice que Israel liberará al activista español Saif Abukeshek "en las próximas horas"

Albares dice que Israel liberará al activista español Saif Abukeshek "en las próximas horas"

Programa de la fiesta de la Virgen para el sábado 9. Más bailes, pirotecnia, música... si el tiempo lo permite

Programa de la fiesta de la Virgen para el sábado 9. Más bailes, pirotecnia, música... si el tiempo lo permite

La lluvia obliga a cerrar la Fira del Llibre durante la mañana

La lluvia obliga a cerrar la Fira del Llibre durante la mañana

La Justicia ratifica la orden de cuarentena a los españoles del crucero Hondius

La Justicia ratifica la orden de cuarentena a los españoles del crucero Hondius

Giro de Italia, etapa 2: Burgas - Veliko Tarnovo, en directo

Giro de Italia, etapa 2: Burgas - Veliko Tarnovo, en directo

Descubren en Escocia una isla prehistórica creada por humanos y anterior a Stonehenge

Descubren en Escocia una isla prehistórica creada por humanos y anterior a Stonehenge

DIRECTO | Rueda de prensa de la ministra de Sanidad y el ministro del Interior para informar sobre la situación del barco 'MV Hondius'

DIRECTO | Rueda de prensa de la ministra de Sanidad y el ministro del Interior para informar sobre la situación del barco 'MV Hondius'

La newsletter de Joan-Carles Martí: Sin acuerdo en Educación

La newsletter de Joan-Carles Martí: Sin acuerdo en Educación
Tracking Pixel Contents