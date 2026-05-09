Desfile en Moscú: Putin recuerda el "heroísmo soviético" como inspiración para sus fuerzas en Ucrania e invita a soldados norcoreanos

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha abanderado el desfile por la conmemoración este sábado en Moscú del triunfo soviético contra los nazis, en un Día de la Victoria marcado una vez más por la guerra de Ucrania y por su mensaje de aliento a las fuerzas rusas que participan en el conflicto, pero caracterizado también por el alto el fuego en vigor con Kiev y la ausencia de un despliegue de armamento pesado durante las conmemoraciones.

Putin, desde la tribuna, ha recordado "el heroísmo del pueblo soviético" que repelió la invasión nazi durante la II Guerra Mundial (o la Gran Guerra Patria, como es denominada en Rusia), a un coste humano descomunal que rondó, según un difícil consenso histórico, los entre 20 y 30 millones de muertos en la antigua Unión Soviética desde mayo de 1941, el comienzo de la Operación Barbarroja, hasta la firma de la capitulación alemana cuatro años después, en mayo de 1945.

Putin, en la tribuna en un momento del desfile. / PAVEL BEDNYAKOV / POOL

Como viene haciendo desde el principio de la invasión de Ucrania, Putin ha recurrido a la historia para alentar a sus fuerzas en combate en la actualidad. "La gran hazaña de la generación victoriosa inspira a los soldados que hoy realizan operaciones militares especiales. Se enfrentan a una fuerza agresiva armada y apoyada por todo el bloque de la OTAN. Y, sin embargo, nuestros héroes siguen adelante", ha proclamado.

"Nuestros soldados sufrieron pérdidas colosales, hicieron sacrificios colosales en nombre de la libertad y la dignidad de los pueblos de Europa", ha dicho, antes de afirmar que el ejército soviético "se convirtió en la personificación del coraje y la nobleza, la fortaleza y la humanidad, y se coronó con la gran gloria de una victoria monumental".

Son palabras pronunciadas durante una conmemoración que ocurre mientras los líderes europeos conmemoran, también este sábado, el Día de Europa, la concepción en 1950 del germen de la Unión Europea, la Comunidad Económica del Carbón y del Acero.

Desfile reducido

La celebración de este año en Moscú tiene matices especiales: Putin ha decidido que la conmemoración no fuera acompañada, como es tradicional, de una gran parada militar. De hehco ha durado solo 45 minutos. El Ministerio de Defensa en Moscú anunció la semana pasada que se celebraría sin equipo militar pesado por primera vez desde 2007. Los cadetes de las escuelas militares y las instituciones juveniles también han estado ausentes, aunque se ha mantenido el espectáculo aéreo.

En el desfile han tomado parte soldados que han combatido en la guerra de Ucrania. / ALEXANDER ZEMLIANICHENKO / POOL

Motivos de seguridad podrían haber pesado en la decisión. El lunes, un dron impactó contra un edificio residencial de lujo a unos seis kilómetros del Kremlin, un ataque poco común en la capital, ya que las defensas aéreas suelen interceptar estos proyectiles antes de que lleguen al anillo central de seguridad. El viernes, Rusia sufrió un ataque masivo con drones ucranianos que se extendió desde el sur del país hasta los Urales, a unos 1.700 kilómetros de la frontera.

La conmemoración tiene lugar bajo un delicado alto el fuego con Ucrania de tres días, 9, 10 y 11 de mayo, auspiciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y durante el que se llevará a cabo un intercambio de prisioneros: 1.000 ucranianos por 1.000 rusos.

La conmemoración en la Plaza Roja se ha celebrado sin incidentes, según ha confirmado el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, mientras que Ucrania ha bromeado con su promesa de que no atacará específicamente las coordenadas de la histórica plaza moscovita durante las conmemoraciones, antes de dar su "permiso" para que suceda el evento.

Militares norcoreanos desfilaron por primera vez en la plaza Roja junto a soldados rusos / EFE

Han tomado parte en la parada militar varias decenas de soldados que han combatido en Ucrania, donde el ejército ruso aún no ha podido hacerse con el control de todo el Donbás.

Pero la gran novedad del desfile ha sido la participación por primera vez de soldados norcoreanos, que han evolucionado en formación perfecta, casi robótica, ante las cámaras de televisión.

Corea del Norte envió en 2024 a varios miles de soldados a combatir en la región rusa de Kursk, ocupada parcialmente por el ejército ucraniano, operación en la que, según algunas fuentes, murió un gran número de ellos.

Putin, ha destacado en varias ocasiones la valentía y profesionalidad del contingente norcoreano, en cuyo honor se erigió recientemente en Pionyang un monumento, ceremonia a la que asistió el ministro de Defensa ruso, Andréi Beloúsov.