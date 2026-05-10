Al menos 70 civiles asesinados en combates entre grupos rebeldes en la República Democrática del Congo

Al menos 70 civiles fueron asesinados en un enfrentamiento entre dos grupos rebeldes y en ataques de represalia posteriores a finales de abril en el este de la República Democrática del Congo (RDC), en la provincia e Ituri, confirmó a EFE este domingo un líder de la sociedad civil local.

"Fue un drama horrible. Contamos 70 civiles asesinados durante estos ataques, y casas y tiendas incendiadas", dijo Jean Bosco Lalo, el presidente de la sociedad civil de Ituri, que engloba el territorio de Djugu donde sucedieron los hechos el 28 de abril.

Los asesinatos ocurrieron después de que el grupo rebelde Convención de la Revolución Popular (CPR) atacara posiciones de las Fuerzas Armadas de la RDC (FARDC) y en su huida, tras ser repelidos por el Ejército, se enfrentaran también a miembros del grupo Cooperativa para el Desarrollo del Congo (Codeco), que lanzó a su vez ataques de represalia contra la población.

Así se lo relató a EFE el administrador de Djugu, el coronel Ruffin Mapela, que no proporcionó, sin embargo, una cifra concreta de fallecidos.

"Nuestras fuerzas repelieron con contundencia un ataque de milicianos de la CPR. Se produjeron explosiones que sembraron el pánico entre la población. Pero durante su retirada los milicianos de la CPR atacaron posiciones de Codeco", explicó el coronel.

"Muchos civiles murieron durante los enfrentamientos entre los milicianos de la CPR y de Codeco, y los segundos también mataron a otros civiles en represalia. No tenemos el número exacto, pero hubo muchos fallecidos", señaló.

La CPR fue creada en marzo de 2025 por Thomas Lubanga, un excriminal de guerra condenado por la Corte Penal Internacional a 14 años de prisión por reclutar a niños soldado.

Este movimiento político-militar afirma aspirar a "retomar el destino" de Ituri al argumentar que la provincia está controlada por actores políticos del oeste del país, a quienes acusa de corrupción, malversación e impunidad.

La CPR también dice defender los intereses de la comunidad hema (pastores), que se ha visto a menudo enfrentada al pueblo lendu (agricultores), al que dice representar Codeco, que se formó en 2018 para combatir los abusos del Ejército congoleño.

Desde 2022, varias zonas de Ituri sufren una escalada de ataques, muchos atribuidos a Codeco, a pesar de que éste y otras cinco milicias que operan en la provincia firmaron en junio de 2025 un nuevo acuerdo de cese de las hostilidades.

Pese al pacto, la violencia persiste en la provincia y la población vive aterrorizada por estos grupos y otros como las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), una milicia con vínculos difusos con el Estado Islámico que no formó parte de ese acuerdo.

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Desde 1998, el este de la RDC está sumido en un conflicto alimentado por las milicias rebeldes y el Ejército, pese a la presencia de la misión de paz de la ONU (Monusco).