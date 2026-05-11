Situación judicial del expresidente
Evo Morales es declarado en rebeldía por no presentarse al juicio por supuesta trata de personas
Según el Tribunal, Morales tuvo una presunta relación con una menor de edad con la que presuntamente tuvo una hija durante su Gobierno
Un tribunal del departamento boliviano de Tarija declaró nuevamente este lunes la rebeldía del expresidente Evo Morales por su decisión de no presentarse a la audiencia inaugural del juicio en su contra por trata agravada de personas y una presunta relación con una menor de edad con la que presuntamente tuvo una hija durante su Gobierno. Además, se ordenó la captura del hombre, figura predominante de ese país andino entre 2006 y 2019, cuando fue objeto de un golpe de Estado. El exjefe de Estado nunca negó su relación con la adolescente.
Los abogados de Morales ya habían anticipado que no iba a presentarse ante el tribunal. "No puede asistir porque no conocemos de qué se trata. No se lo ha notificado, cumpliendo el procedimiento legal", dijo uno de sus abogados, Wilfredo Chávez. A su criterio, el proceso obedece a "una persecución política que surge en un momento en que existen condiciones deplorables en el país, sobre todo a nivel económico, y conflictos en las calles". Para Chávez, no quedan dudas que con este caso se trata de "desviar la atención" en medio de las protestas sindicales que han paralizado buena parte del país.
El "Evo", a secas, como le dicen sus seguidores, se encuentra guarecido en el Trópico de Cochabamba, la zona cocalera desde donde surgió a la lucha sindical y luego política.
Otro de los letrados de Morales, Nelson Cox, consideró días atrás que la negativa de su cliente a presentarse obedece a que el tribunal "lamentablemente no está respetando estándares internacionales". La causa se inició en septiembre de 2024, y, desde entonces, Morales dijo que se trataba de un intento de "persecución" llevado a cabo con la anuencia del entonces jefe de Estado y su exministro de Economía, Luis Arce. Esa política continúa bajo la actual presidencia de Rodrigo Paz.
Contra lo dicho por los abogados, el fiscal departamental de Tarija, José Mogro, asegura que los investigadores lograron recolectar más de 170 pruebas en contra del exmandatario.
Bloqueos de carreteras
En este contexto se realizan al mismo tiempo más de 30 bloqueos de carreteras en siete departamentos bolivianos. Las protestas se desataron debido a la eliminación de los subsidios a los combustibles. Los cortes de ruta son llevados a cabo por sectores sociales y sindicatos.
La administración de Paz ha llamado al diálogo para "pacificar el país" y para no seguir afectando a una economía golpeada por el aumento de precios del petróleo, según las palabras del ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo. El Gobierno ha habilitado un puente aéreo para evacuar a los ciudadanos peruanos varados en territorio boliviano a causa de los piquetes.
Suscríbete para seguir leyendo
- Sigue la última hora de huelga indefinida de los profesores en la Comunitat Valenciana: piquetes informativos y manifestaciones
- La fiesta de la Virgen de los Desamparados, en directo
- Gritos y tensión en la Catedral antes de la Misa Pontifical
- «A una madre no se le hace lo que a la Virgen cuando acaba el Traslado»
- La consellera de Educación va al choque con los sindicatos y trabaja en planes para un conflicto prolongado
- Júbilo en un pueblo de 165 vecinos de la Vall por la reapertura del único bar
- Anestesistas y cirujanos de 6 hospitales se niegan a hacer cirugías por la tarde para reducir las listas de espera
- Miles de docentes inician paro indefinido en protesta por las condiciones laborales